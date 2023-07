World Cup Qualifiers 2023: सीन विलियम्स 5 लगातार वनडे में इतने रन बनाकर कोहली और बाबर की एलीट लिस्ट में शामिल, हेडेन का तोड़ा रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज सीन विलियम्स ने लगातार 5 मैचों में इतने रन बना डाला कि वो विराट कोहली और बाबर आजम का खास लिस्ट में शामिल हो गए।

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज सीन विलियम्स (सोर्स-एपी फोटो)

