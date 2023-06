World Cup Qualifiers 2023: 6,6,6,6,6,6 और नाबाद 104 रन, निकोलस पूरन का मैदान पर दिखा तूफान

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने नीदरलैंड के खिलाफ 6 छक्कों की मदद से 63 गेंदों पर अर्धशतक लगाया।

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज निकोलस पूरन (सोर्स-ट्विटर)

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई करने के लिए पूरा जोर लगा रही है और आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के 18वें मैच में कैरेबियाई ने नीदरलैंड के खिलाफ 50 ओवर में 6 विकेट पर 374 रन बनाए। वेस्टइंडीज टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में इस टीम के बल्लेबाज निकोलस पूरन की नाबाद शतकीय पारी के साथ-साथ ब्रैंडन किंग और जॉन्सन चार्ल्स की अर्धशतकीय पारी का भी बड़ा योगदान रहा। निकोलस पूरन ने 63 गेंदों पर ठोका शतक निकोलस पूरन का बल्ला वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के मुकाबलों में जमकर चल रहा है और एक बार फिर से नीदरलैंड के खिलाफ उनका जानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने इस टीम के खिलाफ पहले 63 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और फिर 65 गेंदों पर 104 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस पारी के दौरान पूरन ने 6 छक्के जड़े और इसके साथ उन्होंने इस पारी में 9 चौके भी लगाए। पूरन ने इससे पहले के तीन मुकाबलों में 43, 115 और 34 रन की पारी खेली थी। यानी पिछले चार मैचों में यह उनका दूसरा शतक भी रहा। इसके अलावा ये पूरन के वनडे क्रिकेट करियर का तीसरा शतक रहा। इस मैच में नीदरलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनके गेंदबाज वेस्टइंडीज की टीम को रोक नहीं पाए और इस टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। पूरन के शतक के अलावा वेस्टइंडीज के लिए ओपनर बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने 76 रन की पारी खेली जबकि उनके साथ ओपनर बल्लेबाज जॉन्सन चार्ल्स ने 54 रन बनाए। कप्ता साई होप ने 47 रन की पारी खेली जबकि कीमो पॉल 46 रन बनाकर नाबाद रहे। Also Read World Cup Qualifiers 2023: 36 की उम्र में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज का जलवा, 70 गेंदों के बाद अब 65 गेंदों पर जड़ा शतक

