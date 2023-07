World Cup Qualifiers 2023: नीदरलैंड वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्लालिफाई करने वाली 10वीं टीम बनी, बास डी लीडे ने बनाए 123 रन लिए 5 विकेट

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2023 के सुपर सिक्स मुकाबले में नीदरलैंड के स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हरा दिया और वनडे वर्ल्ड कप 2023 का टिकट कटा लिया।

नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (सोर्स-ट्विटर)

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2023 के सुपर सिक्स के 8वें मुकाबले में नीदरलैंड ने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हरा दिया और वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्लालिफाई करने वाली 10वीं टीम बन गई। वहीं यह टीम क्वालिफायर्स मुकाबलों के जरिए इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने वाली श्रीलंका के बाद दूसरी टीम बन गई। नीदरलैंड को उनकी टीम के ऑलराउंडर बास डी लीडे के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर शानदार जीत मिली। बास डी लीडे ने इस मैच में 123 रन की पारी खेली और फिर 5 विकेट भी चटकाए। अब वनडे वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड का भारत के साथ 11 नवंबर को मुकाबला होगा। बास डी लीडे रहे नीदरलैंड की जीत के हीरो नीदरलैंड क्रिकेट टीम की जीत के हीरो इस टीम के ऑलराउंडर बास डी लीडे रहे जिन्होंने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया यौर प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। इस मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रैंडन मैकमुलेन की 106 रन की शतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 9 विकेट पर 277 रन बनाए थे। जीत के लिए नीदरलैंड को 278 रन का लक्ष्य मिला था जिसे इस टीम ने 42.5 ओवर में 6 विकेट पर 278 रन बनाकर आसानी के साथ हासिल कर लिया और वनडे वर्ल्ड कप का टिकट कटा लिया। इस मैच में नीदरलैंड के ऑलराउंडर बास डी लीडे ने अपनी टीम के लिए गजब की पारी खेली। उन्होंने दूसरी पारी में 5 छक्के और 7 चौकों की मदद से 123 रन बनाए और 92 गेंदों का इस दौरान सामना किया। स्कॉटलैंड ने हालांकि इस टीम को एक वक्त पर मुश्किल में जरूर डाल दिया था और नीदरलैंड ने अपने 4 विकेट 108 रन पर ही गंवा दिए थे, लेकिन बास डी लीडे ने पूरी तरह से अपनी टीम की पारी को संभालने का काम किया और जब वो आउट हुए तब तक टीम जीतने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। इस सीजन में क्वालिफायर्स मुकाबलों में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें श्रीलंका, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज और ओमान सुपर सिक्स तक पहुंचे थे, लेकिन इनमें से श्रीलंका और नीदलैंड को छोड़कर अन्य टीमों को मायूसी हाथ लगी। इस बार वेस्टइंडीज का वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाना बेहद चौंकाने वाला रहा।वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अब भारत के अलावा अन्य जो नौ टीमें होगी वो हैं ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड। Also Read CSK के लिए आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी ने भरी हुंकार, कहा- वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने पर है नजर

