World Cup Qualifier 2023: दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज पर विश्व कप से बाहर होने का खतरा, श्रीलंका-जिम्बाब्वे ड्राइविंग सीट पर

WORLD CUP QUALIFIER 2023: सुपर सिक्स स्टेज में अभी जिम्बाब्वे और श्रीलंका दोनों के 4-4 अंक हैं। नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड के 2-2 अंक, जबकि वेस्ट इंडीज और ओमान के शून्य अंक हैं।

सुपर सिक्स में टॉप पर रहने वाली दो टीमें वनडे वर्ल्ड कप के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाएंगी। (सोर्स- ट्विटर)

World Cup Qualifier 2023, Super Six Stage: आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 क्वालिफायर का ग्रुप चरण समाप्त हो गया है। अब सुपर सिक्स स्टेज के मुकाबले होने हैं। ग्रुप चरण में टेबल टॉपर होने के कारण श्रीलंका और जिम्बाब्वे सुपर सिक्स स्टेज की शुरुआत से ही ड्राइविंग सीट पर हैं। वहीं, दो बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज की स्थिति खराब है। उस पर वनडे विश्व कप 2023 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। सुपर सुक्स में टॉप पर रहने वाली दो टीमें ही आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करेंगी। कैसे काम करता है सुपर सिक्स स्टेज सुपर सिक्स स्टेज में हर टीम अपने ग्रुप मैचों में शीर्ष तीन पर रहने वालों के खिलाफ मिले अंकों को लेकर आएगी। इसका मतलब है कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका दोनों के 4-4 अंक हैं। नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड के 2-2 अंक, जबकि वेस्ट इंडीज और ओमान के शून्य अंक हैं। अब हर टीम को तीन और मैच खेलने हैं। इसमें दूसरे ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली तीन टीमों के खिलाफ मुकाबले शामिल हैं। श्रीलंका और जिम्बाब्वे को फायदा श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम के रूप में की थी। वह इस साल के अंत में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने को लेकर अच्छी स्थिति में हैं। मेजबान जिम्बाब्वे भी शानदार क्रिकेट खेल रही है। उसके भी क्वालिफाई करने की बहुत संभावना है। वेस्टइंडीज के लिए मुसीबत! वेस्ट इंडीज पर क्रिकेट विश्व कप में जगह बनाने से चूकने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ सुपर ओवर में मिली हार ने उसकी स्थिति खराब कर दी है। सुपर सिक्स टैली में अभी वेस्टइंडीज से ऊपर स्कॉटलैंड है। वेस्टइंडीज को पहले या दूसरे नंबर पर आने के लिए जीत के साथ नेट रनरेट को बढ़ावा देना भी बड़ी चुनौती होगी। World Cup Qualifier 2023 Super Six Points Table विश्व कप क्वालिफायर 2023 सुपर सिक्स पॉइंट्स टेबल (29 जून 2023 की दोपहर 1:00 बजे तक)। (सोर्स- आईसीसी) वेस्टइंडीज के लिए क्वालिफाई करना अब भी संभव है, लेकिन उसे नेट रनरेट को बढ़ाने के लिए हर मुकाबले को बड़े अंतर से जीतने की आवश्यकता है। साथ ही यह उम्मीद भी करनी होगी कि दूसरी टीमों के परिणाम भी उसके पक्ष में जाएं।

