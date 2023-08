World Cup: केन विलियमसन को वर्ल्ड कप के लिए इतने दिनों में साबित करनी होगी फिटनेस,कोच से बातचीत के बाद होगा फैसला

केन विलियमसन को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में फील्डिंग के दौरान घुटने में चोट लगी थी और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी।

वर्ल्ड कप 2023 तक फिट हो सकते हैं केन विलियमसन। फोटो सोर्स- ANI

Follow us on



instagram

telegram