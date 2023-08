वर्ल्ड कप से पहले चोटिल खिलाड़ियों ने बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया की परेशानी, कप्तान पैट कमिंस समेत 4 प्रमुख खिलाड़ी साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर

वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में भारत में होना है। इससे पहले 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया चोटिल खिलाड़ियों से परेशान है।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स- ANI)

Follow us on



instagram

telegram