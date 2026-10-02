वनडे वर्ल्ड कप 2027 में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत गत विजेता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 अक्टूबर को केपटाउन में करेगी। यह ग्रुप स्टेज का पहला मैच होगा। 12 टीमों के साथ ग्रुप स्टेज शुरू होने से पहले सुपर सीरीज होगी। क्वालिफाई करने वाली सबसे कम रैंकिंग वाली तीन टीमों के लिए शुरुआती राउंड होगा। यह 2 अक्टूबर को नामीबिया के विंडहोक में शुरू होगी।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारतीय टीम तैयारी के लिए समय से पहले साउथ अफ्रीका पहुंचेगी। वह जोहान्सबर्ग, केपटाउन और सेंचुरियन जैसे अहम वेन्यू पर साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ 6 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। भारत ने 2023 में टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और उपविजेता रहा था। उसे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालिफायर ए के साथ ग्रुप ए में रखा गया है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभियान शुरू करेगा भारत

केपटाउन में 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने के बाद वह वांडरर्स में 10 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। इसके बाद शुभमन गिल की टीम 14 अक्टूबर को सेंचुरियन में अफगानिस्तान का सामना करेगी। फिर वे ब्लोमफोनटेन में क्वालिफायर ए से भिड़ेगी और ग्रुप स्टेज का समापन जिम्बाब्वे के खिलाफ मोसी-ओआ-तुन्या स्टेडियम में करेगी, जो अभी विक्टोरिया फॉल्स के पास बन रहा है। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और क्वालिफायर बी शामिल हैं।

विश्व कप का शेड्यूल जारी

अगले साल होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में एक साल बाकी रहते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को केपटाउन में इसका शेड्यूल जारी किया। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजीबानी करेंगे। 2003 में पहली बार अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था और अब यह टूर्नामेंट फिर से वहां लौट रहा है।

वांडरर्स में फाइनल

पिछली बार केन्या सह-मेजबान था और सेमीफाइनल तक पहुंचा था, लेकिन इस बार नामीबिया को मेजबानी का मौका मिला है। ओपनिंग राउंड के अलावा यहां तीन ग्रुप मैच भी खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे में हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स होस्ट शहर होंगे, जबकि साउथ अफ्रीका मुख्य होस्ट बना रहेगा। सेमीफाइनल के मुकाबले केपटाउन और सेंचुरियन में खेले जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स में फाइनल मैच होगा। क्रिकेट के इस बड़े इवेंट के लिए ‘रेनबो नेशन’ (साउथ अफ्रीका) में कुल 8 वेन्यू का इस्तेमाल किया जाएगा।

वनडे वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल

वनडे वर्ल्ड कप 2027 का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। भारतीय टीम 7 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगी। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। 21 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। पूरी खबर पढ़ें।