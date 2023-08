वर्ल्ड कप को लेकर वीरेंद्र सहवाग की बड़ी भविष्यवाणी, 2019 में 648 रन बनाने वाला बल्लेबाज बनाएगा सबसे ज्यादा रन

वर्ल्ड कप को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों के कारण ओपनर बल्लेबाजों के पास चमकने का मौका होगा।

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (सोर्स-एपी फोटो)

