विश्व कप से पहले विराट कोहली का हल्ला बोल, कहा- मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहेगा इस खिताब को जीतना

15 साल के करियर में अपना चौथा वनडे विश्व कप खेल रहे विराट कोहली ने कहा है कि स्वदेश में वनडे वर्ल्ड कप खेलना अपने आप में अहम होता है। पूरी टीम विश्व कप को जीतना चाहती है।

विराट कोहली ने कहा है कि विश्व कप जीतना मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहेगा। फोटो सोर्स- ANI

भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला वनडे विश्व कप कई भारतीय खिलाड़ियों के लिए आखिरी विश्व कप हो सकता है। विराट कोहली भी उन खिलाड़ियों में से एक हैं। हालांकि उनकी फिटनेस को देखकर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कोहली का यह आखिरी विश्व कप होता है तो पूरी टीम के साथ-साथ खुद विराट भी इस विश्व कप को यादगार बनाना चाहेंगे और ऐसी मंशा उन्होंने जाहिर भी कर दी है। विश्व कप 2023 को लेकर एक्साइटेड हैं कोहली पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, विराट कोहली ने एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान कहा है कि भारत में वर्ल्ड कप खेलना अपने आप में एक अलग अनुभव होगा, मैं 2011 के बाद फिर से स्वदेश में विश्व कप का हिस्सा बनूंगा, लेकिन यह मुझ पर दबाव डालने की बजाए मुझे रोमांचित कर रहा है। विराट ने कहा कि 15 साल के करियर के बावजूद भी विश्व कप 2023 नई चुनौतियां पेश कर रहा है, लेकिन मुझे चैलेंज पसंद हैं। फैंस की उम्मीदों का दबाव होगा- कोहली विराट कोहली ने आगे कहा कि घरेलू मैदान पर विश्व कप खेलने की चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। विराट ने इस दौरान फैंस की उम्मीदों को लेकर कहा कि हम इसका दबाव नहीं लेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा विश्व कप को जीतना कोई नहीं चाहेगा। विराट ने कहा कि मैं मानता हूं कि टीम पर और खिलाड़ियों पर फैंस की उम्मीदों का दबाव है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि खिलाड़ियों से ज्यादा विश्व कप को जीतना कोई नहीं चाहेगा। Also Read Asia Cup: चहल की जगह कुलदीप को चुनना सही, पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने किया रोहित शर्मा का सपोर्ट कोहली के करियर का सबसे यादगार लम्हा 2011 में वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे विराट कोहली ने आगे कहा कि मेरे 15 साल के करियर में मेरा सबसे अच्छा पल 2011 विश्व कप जीतना था। मैं उस समय 23 साल का था और शायद मुझे इसका महत्व समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं 34 साल का हूं। उसके बाद कई विश्व कप खेलने के बावजूद भी हम जीत नहीं पाए हैं। मैं सभी सीनियर खिलाड़ियों की भावनाओं को समझता हूं।

