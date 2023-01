World Cup 2023: भारत की प्लेइंग 11 को लेकर विदेशी कमेंटेटर्स जानबूझकर देते हैं गलत सलाह, सुनील गावस्कर का खुलासा

Sunil Gavaskar on foreign commentators : सुनील गावस्कर ने कहा कि विदेशी कमेंटेटर्स अपने देश के प्रति वफादार होते हैं। इसलिए वह ऐसे खिलाड़ी को चुनने की सलाह दे सकते हैं, जिसकी टीम इंडिया को जरूरत न हो।

Sunil Gavaskar: लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। (फाइल फोटो)

