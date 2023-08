जब लोग स्टेडियम आना बंद कर देंगे तब पता चलेगा, वर्ल्ड कप शेड्यूल और टिकट ब्रिकी को लेकर गुस्से में फैंस

वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक और बदलाव की संभावना है क्योंकि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन 9 और 10 अक्टूबर को होने वाले मैचों के बीच में एक दिन का अंतर चाहता है।

वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से होना है। (फोटो - ICC)

भारतीय क्रिकेट के प्रशंसक आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन वह वनडे वर्ल्ड कप से पहले वह निराशा और गुस्से में हैं। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में वर्ल्ड कप शुरू होना है। इसके लिए टिकट की बिक्री अभी तक शुरू नहीं हुई है। टिकट बिक्री 25 अगस्त को चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। वर्ल्ड कप का शेड्यूल काफी देरी से जून में जारी हुआ था। इस महीने की शुरुआत में मेजबान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने नौ मैचों के शेड्यूल में बदलाव किया। वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक और बदलाव की संभावना है क्योंकि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन 9 और 10 अक्टूबर को होने वाले मैचों के बीच में एक दिन का अंतर चाहता है। भारत ने जब 2011 में 50 ओवर के वर्ल्ड कप की सह-मेजबानी की थी, तब बीसीसीआई वित्तीय तौर इतना मजबूत नहीं था जितना अब है। तब टिकटों की बिक्री जून 2010 में शुरू हो गई थी, जिससे प्रशंसकों को यात्रा की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिला। 2019 में इंग्लैंड में आयोजित पिछले वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा 12 महीने से अधिक पहले की गई थी और प्रशंसकों को टिकट लेने के लिए पर्याप्त समय मिला था। फैंस की जरूरतों को नहीं दिया ध्यान भारत का क्रिकेट जगत में बर्चस्व है और भारतीय टीम को दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रशंसक का योगदान भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इस मेगा इवेंट से पहले उनकी जरूरतों प्राथमिकता नहीं दी गई है। दिल्ली के रहने वाले अतिरव कपूर ने टूर्नामेंट के सबसे हाई वोल्टेज भारत-पाकिस्तान मैच के लिए अहमदाबाद की फ्लाइट शेड्यूल घोषित होने के तुरंत बाद ही बुक कर ली थी। बाद में मैच के शेड्यूल में बदलाव किया। मैच 15 की जगह 14 अक्टूबर को हेगा। उन्हें 3 सितंबर तक यह पता नहीं होगा कि टिकट मिलेगा या नहीं। अतिरव कपूर ने बुक किया है फ्लाइट का 40 हजार का टिकट अतिरव कपूर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, ” मैंने दिल्ली से अहमदाबाद जाने और वापस आने के लिए 40000 रुपये में फ्लाइट का टिकट बुक किया है। अगर मुझे मैच का टिकट मिल जाता है, तो मुझे इसकी फिजिलक कॉपी लेने के लिए एक दिन पहले पहुंचना होगा। कीमत पहले से ही आसमान छू रही है, ऐसे में कार्यक्रम में बदलाव करने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे।” उन लोगों का क्या जो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से आना चाहते हैं? अतिरव कपूर ने आगे कहा, “मैं इस पर तभी निर्णय ले सकता हूं जब मुझे पता हो कि मुझे मैच का टिकट मिलने वाला है। यह पूरी तरह गड़बड़ है। मुझे 2011 वर्ल्ड कप याद है, टिकट महीनों पहले ही उपलब्ध थे। अगर किसी को भी यात्रा की योजना बनाने के लिए मैच टिकट सबसे महत्वपूर्ण हैं। दुनिया में कहीं भी टिकटों की मांग हमेशा टिकटों की संख्या से अधिक होती है। चाहे लॉटरी सिस्टम हो या कोई अन्य तरीका, इसे महीनों पहले करना पड़ता है। भारत में हम ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। उन लोगों का क्या जो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से आना चाहते हैं? बिना टिकट के आप कैसे योजना बनाएंगे और शेड्यूल भी बदलता रहता है?” भारत के बाहर रहने वाले प्रशंसकों के लिए स्थिति बहुत खराब अहमदाबाद में भारत-पाकिस्तान ब्लॉकबस्टर मैच के आस-पास की तारीखों के दौरान होटल के एक दिन का किराया 50,000 तक है। ऐसे में प्रशंसकों ने अस्पताल बेड तक बुक किया है। भारत के बाहर रहने वाले प्रशंसकों के लिए स्थिति बहुत खराब है। सिंगापुर में रहने वाले ऋषभ सिंघवी ने विमान और होटल पर करीब पांच लाख रुपये खर्च किए हैं। वह स्टेडियम से भारत के तीन से चार मैच देखने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, मैच के टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं है और भारत आने की योजना अधर में है। Also Read ICC World Cup के शेड्यूल में बदलाव चाहता है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, BCCI को खत लिखकर बताई मजबूरी टूर्नामेंट के कार्यक्रम और टिकट बिक्री को बेहतर तरीके से संभाला जाना चाहिए था सिंघवी ने कहा, ‘‘मैं चार से पांच महीने से इसकी योजना बना रहा हूं, लेकिन टिकटों की बिक्री अभी तक शुरू नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा? मैंने कोलकाता को छोड़कर जहां मेरा परिवार रहता है, सभी मैचों के लिए अपनी विमान और होटल पहले ही बुक कर लिए हैं।’’ वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त राज्य इकाई के एक अधिकारी ने कहा कि टूर्नामेंट के कार्यक्रम और टिकट बिक्री को बेहतर तरीके से संभाला जाना चाहिए था। क्या बोला अधिकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘ जब कार्यक्रम और टिकट की बात आती है तो हमने तीन-चार महीने विलंब कर दिया है। हालांकि, मुझे यकीन है कि अंततः हम एक सफल वर्ल्ड कप आयोजित करेंगे। अगर हम प्रशंसकों को योजना बनाने के लिए कम से कम छह महीने का समय देते तो बेहतर होता।’’ शेड्यूल और टिकट की बिक्री को लेकर अव्यवस्था के बावजूद वर्ल्ड कप के जबरदस्त सफल होने की उम्मीद है। 50 ओवर के प्रारूप का भविष्य अधर में है, लेकिन इसके बाद उम्मीद है कि मैदान खचाखच भरे होंगे। जिस दिन प्रशंसक स्टेडियम में आना बंद कर देंगे तब क्या होगा अतिरव कपूर न केवल क्रिकेट के जुनूनी प्रशंसक हैं बल्कि उन्हें खेल का अच्छा ज्ञान भी है। उन्होंने कहा, “हम अभी अव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तब स्टेडियम भरे होंगे, जीवन चलता रहेगा और किसी को परवाह नहीं होगी। ईमानदारी से कहूं तो, जब तक प्रशंसक आते रहेंगे, स्थिति नहीं बदलेगी। जिस दिन प्रशंसक स्टेडियम में आना बंद कर देंगे, हो सकता है कि अधिकारी परवाह करना शुरू कर दें।”

