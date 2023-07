World Cup: PCB ने पाकिस्तान सरकार से पूछा- क्या भारत जाने की इजाजत है? जानें पत्र में और क्या-क्या लिखा

पीसीबी ने पाकिस्तानी सरकार को 26 जून को पत्र लिखा था। किसी अन्य देश के दौरे के विपरीत, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण भारत दौरे के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।

वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के बाद आईसीसी ने पीसीबी की प्रतिक्रियाओं पर जवाब दिया है। फोटो सोर्स- ICC/PCB

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अक्टूबर-नवंबर में वनडे विश्व कप के लिए भारत दौरे पर आने के लिए आधिकारिक मंजूरी मांगने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र में सवाल किया गया है कि क्या पाकिस्तान की टीम को भारत की यात्रा करने की अनुमति है और यदि हां, तो क्या पाकिस्तान मैचों के वेन्यू को लेकर कोई आपत्ति है। क्या सरकार सुरक्षा का जायजा लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहती है? ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी ने पाकिस्तानी सरकार को 26 जून को पत्र लिखा था। किसी अन्य देश के दौरे के विपरीत, दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण भारत दौरे के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। सरकार कबतक जवाब देगी इसकी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरकार की मंजूरी के बिना यात्रा नहीं करेगा। पीसीबी ने सरकार के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शेड्यूल शेयर किया, जिसमें कहा गया है कि टीम अपने नौ लीग मैच पांच शहरों में खेलेगी, जिसमें 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत के खिलाफ बड़ा मुकाबला भी शामिल है। विश्व कप शेड्यूल के बाद लिखा पत्र पीसीबी ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से कहा, ” पिछले मंगलवार को विश्व कप शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद हमने इसमें हिस्सा लेने के लिए इटर-प्रोविंसल कॉर्डिनेशन (IPC) मंत्रालय के माध्यम से अपने संरक्षक (PCB Patron), माननीय प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ को पत्र लिखा है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भी पत्र भेजा है।” Also Read ODI World Cup 2023: पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल करेगा भारत का दौरा! स्टेडियमों में सुरक्षा व्यवस्था की होगी परख क्या लिखा है पत्र में? पीसीबी ने आगे कहा, “भारत का दौरा करने और जहां हमें मैच खेलना है उस वेन्यू को मंजूरी देने को लेकर निर्णय लेने का पाकिस्तान सरकार के पास विशेषाधिकार है। हमें अपनी सरकार के फैसले पर पूरा भरोसा है और जो भी सलाह दी जाएगी हम उसका पालन करेंगे। यह पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार पर निर्भर है कि वह हमें अगले कदम पर सलाह देने से पहले क्या प्रक्रिया तैयार करना और उसका पालन करना चाहती है। यदि इसके लिए वेन्यू का निरीक्षण करने और आयोजकों के साथ बैठक करने के लिए एक अग्रिम टीम को भारत भेजने की आवश्यकता है, तो यह पूरी तरह से सरकार का निर्णय होगा।”

