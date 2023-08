World Cup: केवल जसप्रीत बुमराह से कुछ नहीं होगा,मदन लाल ने बताया टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए गेंदबाजों को क्या करना होगा

जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को एक इकाई के रूप में प्रदर्शन करना होगा।

टीम इंडिया। (फोटो – BCCI)

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर और 1983 वर्ल्ड चैंपियन टीम के हिस्सा मदन लाल ने कहा कि तेज आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को एक इकाई के रूप में प्रदर्शन करना होगा। अकेले बुमराह कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत में वनडे विश्व कप इस साल 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच खेला जाना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 31 जुलाई को घोषणा की थी कि जसप्रीत बुमराह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। वह अगस्त में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान भारत का नेतृत्व करेंगे। मदन लाल ने समाचार एजेंसी एएनआई से जसप्रीत बुमराह की वापसी को लेकर कहा, “यह अच्छा है कि वह आयरलैंड जा रहे हैं। उन्हें मैच खेलने का मौका मिलेगा और पता चलेगा कि वह अपनी फिटनेस के मामले में कहां खड़े हैं। उन्हें मैच खेलना होगा और निरंतरता बनाए रखनी होगी। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि वह विश्व कप खेलें और उन्हें कोई अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि, बुमराह हमारे लिए असेट हैं, लेकिन एक गेंदबाज से कुछ नहीं होगा। हमारी गेंदबाजी को एक इकाई के रूप में प्रदर्शन करना होगा। अगर वे हमारे लिए अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी।” मध्यक्रम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि खिलाड़ी कड़ी मेहनत करें और मध्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करें क्योंकि एक मजबूत मध्यक्रम विश्व कप में भारत की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा, ” मध्यक्रम के बल्लेबाज नियमित रूप से खेल रहे हैं, उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है। यदि आप प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो इस मेहनत का क्या मतलब है? यह खिलाड़ियों पर निर्भर है कि वे प्रदर्शन करें। इससे मध्यक्रम मजबूत होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मध्यक्रम के अच्छा प्रदर्शन करने पर ही भारत के पास विश्व कप जीतने का मौका होगा।” Also Read World Cup: झुक गई शहबाज सरकार! वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कौन होगा विकेटकीपर विश्व कप के लिए विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल, संजू सैमसन और इशान किशन में से किसी एक को चुनने पर मदन ने कहा, ”यह काफी बहस का विषय है। राहुल के साथ बात यह है कि वह अभी ठीक हुए हैं। वह मैच खेलेंगे तो उनके फॉर्म के बारे में पता चलेगा हम विश्व कप के लिए दो विकेटकीपर केएल राहुल और इशान को भेज सकते। इशान वास्तव में अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने दावा पेश किया है। हम देखेंगे कि राहुल कैसा खेलते हैं। मेरे अनुसार टीम प्रबंधन राहुल के साथ जाएगा ।”

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram