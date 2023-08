World Cup:ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज तक फिट हो जाएंगे केएल राहुल! श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड कप?

World Cup: टीम इंडिया के लिए वनडे वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ी की चोट परेशानी का सबब बनी हुई है।

केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। (फोटो – ट्विटर)

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram