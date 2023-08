वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड रिस्क लेने को तैयार,अनफिट केन विलियमसन का किसी भी हाल में होगा चयन

वर्ल्ड कप के मद्देनज न्यूजीलैंड के चयनकर्ता केन विलियमसन को अपनी फिटनेस साबित करने का हर मौका देंगे।

वर्ल्ड कप 2023 तक फिट हो सकते हैं केन विलियमसन। फोटो सोर्स- ANI

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अक्टूबर में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में घुटने की चोट से जूझ रहे केन विलियमसन को अनफिट होने पर भी चुनेगा। वह शुरुआत के कुछ मैच नहीं भी खेलते हैं तो टीम को दिक्कत नहीं होगी। विलियमसन वनडे वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड टीम के साथ जुड़ेंगे ताकि उनके घुटने की चोट की रिकवरी की बारीकी से निगरानी की जा सके। विलियसमन को अप्रैल में इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) के पहले मैच में गुजरात टाइटंस (GT) की ओर से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप का पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होगा। ऐसे में कोच गैरी स्टीड ने कहा कि न्यूजीलैंड के चयनकर्ता केन विलियमसन को अपनी फिटनेस साबित करने का हर मौका देंगे। उन्होंने कहा, ” केन दिन-प्रतिदिन, सप्ताह-दर-सप्ताह प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं और हम यह बात जानते हैं कि हम उन्हें लेकर बहुत आगे के बारे में न सोचें। उन्होंने हमारी आशा के अनुरूप रिकवरी की है, लेकिन एसीएल की चोट कठिन होती है। हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव पड़ता है। हम तीन सप्ताह में यह निर्णय लेंगे। इस दौरान केन को चिकित्सा विशेषज्ञ यथासंभव सहायता प्रदान करेंगे।” थ्रो-डाउन वाली फुटेज ने बढ़ाई उम्मीदें स्टीड ने कहा, ” यदि नॉकआउट स्टेज तक वह फिट होते है तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि आप वहां होंगे या नहीं यह तय नहीं है , लेकिन यदि वह विश्व कप की शुरुआत में फिट होते हैं तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार कर रहे होते।” विलियमसन ने प्रशंसकों की उम्मीदें तब बढ़ा दीं जब उन्होंने हाल ही में नेट्स में थ्रो-डाउन लेते हुए अपनी फुटेज पोस्ट की। Also Read World Cup से पहले न्यूजीलैंड की वनडे टीम में दो घातक गेंदबाजों की वापसी, एक बन सकता है भारत के लिए सिरदर्द घुटने के मामले में सावधान रहने की जरूरत स्टीड ने कहा, ” वह अभी तक गेंदबाजों का सामना नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वह बाकी सब कुछ कर रहे हैं। घुटने के मामले में काफी सावधान रहने की जरूरत होती है। हम ऐसी स्थिति में उनसे बहुत कुछ नहीं मांगते। यह देखना उत्साहजनक है कि वह कहां हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि विश्व कप टीम का हिस्सा होंगे।”

