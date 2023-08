World Cup: भारत आने से पहले दबाव में पाकिस्तान! शादाब खान बोले- हमें वहां दर्शकों का सपोर्ट नहीं मिलेगा

शादाब ने कहा कि भारत में विश्व कप जीतना हमारे लिए सोने पर सुहागा जैसा होगा, यह हम सभी के लिए शानदार अवसर है। इस दौरान शादाब ने भारत के खिलाफ पहले मिली हुई जीत का जिक्र करते हुए कहा कि हमें भारत को हराने का अनुभव है।

पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान ने कहा है कि हम भारत में विश्व कप जीतना चाहेंगे। फोटो सोर्स- PCB

