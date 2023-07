ICC ने ‘बॉलीवुड के किंग’ के साथ शेयर की वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तस्वीर, लोग बोले- इंडिया की शान, शाहरुख खान

कुछ दिन पहले ही आईसीसी और बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया था। खास यह था कि ट्रॉफी का अनावरण स्पेस में किया गया था।

आईसीसी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ वाली शाहरुख खान की तस्वीर शेयर की।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने वनडे विश्व कप ट्रॉफी के साथ बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उसने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, ‘किंग खान यह #CWC23 ट्रॉफी (क्रिकेट विश्व कप 2023 की ट्रॉफी) लगभग यहां है…।’ शाहरुख खान तस्वीर में विश्व कप ट्रॉफी की ओर देखते हुए दिख रहे हैं। आईसीसी की इस तस्वीर ने क्रिकेट प्रेमियों ही नहीं, बल्कि शाहरुख खान के फैंस का दिल भी जीत लिया। इंस्टाग्राम पर कई यूजर्स ने लिखा, ‘इंडिया की शान, शाहरुख खान।’ वहीं, कुछ यूजर्स ने आईसीसी से फिल्म ‘चक दे इंडिया’ की स्पीच भी शेयर करने की मांग की। कई यूजर्स ने लिखा- ‘कुछ नया होने वाला है।’ इसके अलावा और भी बहुत से यूजर्स ने बहुत ही मजेदार कमेंट्स किए हैं। मालूम हो कि भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक एकदिवसीय विश्व कप खेला जाना है। कुछ दिन पहले ही आईसीसी और बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया था। खास यह था कि ट्रॉफी का अनावरण स्पेस में किया गया। ट्रॉफी को जमीन से एक लाख 20 हजार फीट ऊंचाई पर स्पेस में भेजा गया और वहीं अनावरण किया गया। जिस दिन ट्रॉफी लॉन्च की गई थी उसी दिन टूर्नामेंट का शेड्यूल भी जारी किया गया था। बाद में ट्रॉफी को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उतारा गया। वर्तमान में विश्व कप की ट्रॉफी वर्ल्ड टूर पर है। ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाले हर देश का दौरा कर रही है। इस बार 10 देशों की टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। View this post on Instagram A post shared by ICC (@icc) आईसीसी विश्व कप 2023 की शुरुआत पिछले संस्करण फाइनलिस्ट यानी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच खेले जाने वाले मैच से होगी। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच से करेगी। रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम इंडिया 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। टीम इंडिया की नजर 1983 और 2011 के बाद तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने पर है।

