बेन स्टोक्स को वर्ल्ड कप खेलने के लिए मनाएंगे जोस बटलर, इस अनफिट खिलाड़ी के लिए भी रिस्क लेने को तैयार इंग्लैंड

वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड को चैंपियन बनने में बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ने अहम भूमिका निभाई थी।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम। (Source: Reuters)

वनडे वर्ल्ड कप 2023 (World Cup) में 2 महीने से कम का वक्त बाकी है और इंग्लैंड को अभी भी उम्मीद है कि बेन स्टोक्स रिटायरमेंट से यू-टर्न लेंगे। इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर्स के कप्तान जोश बटलर उन्हें संन्यास वापस लेने के लिए बात करेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम जोफ्रा आर्चर को लेकर रिस्क लेने को तैयार है। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज लंबे समय से अनफिट है। स्टोक्स ने जुलाई 2022 में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हाल ही में एशेज के बाद उन्होंने कहा था कि 2024 की शुरुआत में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए फिट होने के लिए 50 ओवर के प्रारूप से संन्यास वापस नहीं लेंगे। स्टोक्स को फरवरी में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान घुटने में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) में अधिकतर मैचों में बेंच पर ही बैठे रहे। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)ने उन्हें 16.25 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। चोट के बाद भी उन्होंने एशेज में इंग्लैंड की कप्तानी, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी ज्यादा नहीं की। उन्होंने पांच मैचों में केवल 29 ओवर फेंके। स्टोक्स ने बतौर बल्लेबाज भी मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कोच मैथ्यू मॉट उनकी बल्लेबाजी क्षमता के आधार पर उन्हें विश्व कप टीम में शामिल करने के लिए तैयार हैं। जोस बटलर से बेन स्टोक्स करेंगे बातचीत मॉट ने कहा, ” जोस उनसे बातचीत करेंगे। हम देखेंगे कि वह खेलना चाहते हैं या नही। अभी यह साफ नहीं है कि वह क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन हम अभी भी आशान्वित हैं। मैंने हमेशा कहा है कि उनकी गेंदबाजी एक बोनस होगी, लेकिन बतौर बल्लेबाज और फील्डर टीम को योगदान दे सकते हैं। एशेज सीरीज के दौरान उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जब एकदिवसीय क्रिकेट में प्रदर्शन की बात आती है तो उन्होंने काफी वर्षों तक योगदान दिया है और इसलिए वह अमूल्य हैं।” बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड को चैंपियन बनने में निभाई थी अहम भूमिका बेन स्टोक्स ने 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को विजेता बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह फाइनल में अपनी यादगार नाबाद 84 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। फाइनल के दूसरे हीरो जोफ्रा आर्चर ने महत्वपूर्ण सुपर ओवर फेंका था। तेज गेंदबाज लंबे समय से चोटिल है। इंग्लैंड के लिए हाल ही में कुछ अच्छी खबर आई जब ससेक्स के कोच पॉल फारब्रेस ने घोषणा की कि आर्चर विश्व कप के लिए फिट होने की राह पर हैं। Also Read IND vs WI: शुभमन गिल संग साझेदारी अद्भुत थी, टीम की जरुरत के हिसाब से खेलता हूं; विंडीज के खिलाफ मैच जिताऊ पारी के बाद यशस्वी जयसवाल आर्चर को लेकर जोखिम लेने को तैयार इंग्लैंड मैथ्यू मॉट ने खुलासा किया कि इंग्लैंड टूर्नामेंट के दौरान आर्चर के वर्कलोड को मैनेज करके विश्व कप के लिए उनकी फिटनेस पर जुआ खेलने को तैयार है। उन्होंने कहा, ” इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम आर्चर जैसे खिलाड़ी को लेकर जोखिम लेंगे, जिसने वैश्विक स्तर खुद को साबित किया है। हम उनके उपलब्ध होने की योजना बना रहे हैं। जाहिर है, बहुत सी चीजें उनके अनुरूप होनी चाहिए। इसके लिए काफी कम समय है, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को आप फिटनेस साबित करने का हर मौका देंगे। “

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram