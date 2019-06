SA vs WI Live Cricket Score Streaming Online- यहां जानिए मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

South Africa vs West Indies, SA vs WI Live Cricket Score Streaming Online Today Match at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score:वर्ल्ड कप 2019 का 15वां मुकाबला आज यानी कि 10 जून को साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच साउथैम्पटन के मैदान पर खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला काफी जरूरी है। एक तरफ अपने शुरुआती तीनों मैच हारने वाली साउथ अफ्रीका की कोशिश होगी की वो इस मैच में जीत के साथ अपना खाता खोले तो वहीं इस विश्वकप में बड़ा उलटफेर करने वाली टीम के रूप में दिख रही वेस्टइंडीज की कोशिश होगी कि वो अपनी जीत की पटरी पर वापस लौटे।

वेस्टइंडीज ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा था। साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसकी गेंदबाजी काफी मजबूत है और कगिसो रबाडा और इमरान ताहिर कमाल की लय में भी दिख रहे हैं लेकिन बल्लेबाजी इस टीम की कमजोर कड़ी दिख रही है जिससे वो उबरना चाहेंगे। देखना होगा कि दोनों टीमें आखिर किस रणनीति के तहत मैदान में उतरती हैं।

वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा मैच को आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी। इस मैच को भारतीय समयनुसार दोपहर तीन बजे से देख सकते हैं।