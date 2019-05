विश्व कप: पाक टीम की शर्मनाक हार का कप्तान को नहीं अफसोस, कहा- राहत महसूस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

Aj sabko batting mili

Naacho

After losing #PAKvWI

Pakistani Be Like

Tum mere dushman ho pic.twitter.com/VvQlYtoZLa

— Ajay Choubey (Laalu)

West Indies bowlers to Pakistani batsmen after edging the ball #PAKvWI pic.twitter.com/NCKBFr9xfd — Basit (@IAmABdulBasitAB) May 31, 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App