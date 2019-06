Pakistan vs New zealand: आईसीसी विश्वकप 2019 का 33वां मुकाबला पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में बायें हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की घातक गेंदबाजी और बाबर आजम के वनडे में दसवें शतक की मदद से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये विश्वकप में पाकिस्तान की न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सातवीं जीत है। न्यूज़ीलैंड को विश्वकप में इतने मैच हारने वाली पाक दूसरी टीम है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर चुकी है। इसके अलावा श्रीलंका ने न्यूज़ीलैंड को 6 मैच हराए हैं। अन्य टीमों की बात की जाए तो किसी ने भी उन्हें तीन बार से अधिक नहीं हराया है।

बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेले गए इस मैच में जीत दर्ज़ कर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को जिंदा रखा है।इस मैच में शाहीन ने दस ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिये और न्यूजीलैंड को छह विकेट पर 237 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभायी। पाकिस्तान ने 49.1 ओवर में चार विकेट पर 241 रन बनाकर अपनी तीसरी जीत दर्ज की। उसके अब सात मैचों में सात अंक हो गये हैं। न्यूजीलैंड के सात मैचों में 11 अंक हैं और वह अभी दूसरे स्थान पर बना हुआ है। बाबर ने 38 रन के निजी योग पर जीवनदान मिलने का पूरा फायदा उठाया तथा 127 गेंदों पर नाबाद 101 रन की पारी खेली जिसमें 11 चौके शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के नायक हारिस सोहल ने आखिरी क्षणों में रन आउट होने से पहले 76 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 68 रन बनाए। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी की।

Most wins vs NZ in World Cups:

7 Australia/ Pakistan

6 Sri Lanka

No other side has beaten them more than thrice.#PAKvNZ #NZvPAK #WorldCup2019

— Siddharth (@SiddiesRai) June 27, 2019