World Cup 2019: मस्ती के मूड में अफगानी क्रिकेटर ने कप्तान को मारा ‘थप्पड़’! देखें फनी VIDEO

ICC world cup 2019: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम मैदान के अलावा बाहर भी चर्चा में बानी रहती है। इसकी मुख्य वजह उनके सलामी बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद हैं। शहजाद मस्तमौला इंसान हैं और साथी खिलाड़ियों के साथ बहुत मस्ती करते हैं। उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शहजाद, स्पिनर राशिद खान और कप्तान गुलबदीन नईब के साथ मस्ती करते नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में शहजाद मस्तमौला अंदाज में राशिद के साथ नाच रहे हैं। शहजाद बहुत मस्ती के मूड में दिख रहे हैं और इस दौरान वे अपने कप्तान को मज़ाक में एक थप्पड़ मारकर उन्हें वीडियो से हटने को कहते हैं।

ये वीडियो आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आईसीसी ने लिखा “अगर विश्वकप में सबसे कयदा मस्ती करने वाली टीम का कोई अवार्ड होता तो सबकी फेवरिट अफ़ग़ानिस्तान की टीम होती।” बता दें अफगानिस्तान की टीम इस विश्वकप में खेलने वाला इकलौता एसोसिएट देश है। अबतक खेले गए मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में अफगानिस्तान 34 रन से हार गया। बारिश से वाधित इस मैच में श्रीलंका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान को 152 रन पर ढेर कर ये मैच अपने नाम कर लिया।

If the @cricketworldcup was awarded to the team that has the most fun, @ACBofficials would be clear favourites

