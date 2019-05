World cup team centuries: 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में खेले जाने वाले क्रिकेट विश्वकप के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है। इंग्लैंड के अलावा भारत को ही इस विश्वकप में फेवरिट माना जा रहा रहा है। भारत के पास इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी गेंदबाजी है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारत तीसरी बार चैंपियन बनेगी। 2011 की विश्वकप विजेता टीम के मुकाबले भारत की इस टीम का अनुभव लगभग बराबर है। इस बात की तुलना इस टीम के खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए शतकों के आधार पर की जा सकती है।

2011 की विश्व विजेता टीम के खिलाड़ियों के 96 शतक थे। हालांकि उस टीम में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे। जिन्होंने विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। 2011 की टीम के मुकाबले 2019 की भारतीय टीम ने 92 शतक लगाए हैं। इस टीम में सबसे ज्यादा शतक कप्तान विराट कोहली के हैं। कोहली के अलावा उपकप्तान रोहित शर्मा और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी वनदी में ढेरों शतक लगाए हैं। 2015 में विश्वकप खेलने वाली टीम सबसे कम अनुभवी थी। उस टीम के खिलाड़ियों के कुल शतक 49 थे।

Odi Centuries By

India’s

2011WC Squad – 96

2015WC Squad – 49

2019WC Squad – 92*

2019WC Squad Batting Line Up Is Experienced One Like 2011WC#Worldcup2019

— Siddharth Rai (@SiddiesRai) May 22, 2019