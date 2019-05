World cup 2019: इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित विश्वकप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लंदन के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला गया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज हासिम अमला के साथ एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। दरअसल दूसरी पारी का चौथे ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर फेंक रहे थे। इस दौरान उनकी एक बाउंसर हाशिम अमला के हेल्मेट की ग्रिल पर जा लगी। गेंद इतनी तेज थी कि अमला हड़बड़ा गए। जोफ्रे कि ये गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से थी।

अमला को गेंद लगते ही ऐसा लगा जैसे गेंद उनके सर पर लगी है। अमला ने तुरंत अपना हेल्मेट उतर दिया और मैदान में खड़े सभी खिलाड़ी पास आ गए। दक्षिण अफ्रीका के फीजियो को बुलाया गया और अमला मैदान से बाहर चले गए। हालांकि अमला को चोट नहीं लगी थी लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि अमला घबरा गए और मैदान से बाहर जाना ठीक समझा। मैच के दौरान जब भी किसी बल्लेबाज के हेल्मेट में गेंद लगती है सब को ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज फिलिप ह्यूज कि याद आ जाती है। ह्यूज को सीन अबॉट की गेंद गर्दन में लग गई थी। गेंद लगने के बाद वह मैदान पर ही गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हो गई थी।

