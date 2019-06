Bangladesh vs Afghanistan, BAN vs AFG LIVE: बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान

World Cup 2019 BAN vs AFG, Bangladesh vs Afghanistan Live Cricket Score, The Rose Bowl, Southampton Weather Forecast LIVE Updates: आईसीसी विश्व कप 2019 का 31वां मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। साउथैम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में होने वाला यह मैच बारिश के कारण धुल भी सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को साउथैम्पटन में दिन भर बारिश होने की भविष्यवाणी की है। बारिश नहीं भी होती है तब भी आसमान में दिन भर बादल छाए ही रहेंगे। दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

इस मैदान पर वर्ल्ड कप यह आखिरी मैच है। पिछले 4 मुकाबलों में से 2 में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है। वहीं, भारत ने इस मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ 224 रन का स्कोर डिफेंड कर लिया था। बारिश के कारण एक मैच रद्द हो चुका है। पिछले मैच में पिच धीमी थी। हालांकि, खराब मौसम और बारिश होने के कारण स्पिनर्स को इस मैच में पिच से मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। यहां हुए सभी मुकाबलों में दूसरी पारी में पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हो गई है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करेगी।

बांग्लादेश और अफगानस्तिान दोनों को यह छठा मुकाबला है। बांग्लादेश 6 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में छठे नंबर पर है। अफगानिस्तान अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है। वह सबसे नीचे 8वें नंबर पर है।