हर्षा भोगले को अंबाती रायडू का करियर खत्म होने का डर, ICC ने भी उठाए सिलेक्शन पर सवाल!

इंग्लैंड में होने वाले वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है। टीम में शामिल किए जाने को लेकर उम्मीद लगाए बैठे कई खिलाड़ियों को झटका लगा है। वहीं, टीम में कुछ खिलाड़ियों को शामिल करने और कुछ खिलाड़ियों को छोड़े जाने से कई बहस शुरु हो गई हैं। अंबाती रायडू को विश्व कप वाली टीम में जगह मिलने की उम्मीद थी लेकिन उनकी जगह टीम में विजय शंकर को रखा गया है।टीम चुने जाने के बाद आईसीसी ने भी रायडू को टीम में जगह ना दिए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं, क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने रायडू के करियर खत्म हो जाने की आशंका जताई है।

आईसीसी ने बीस पारियों में भारतीय बल्लेबाजों का औसत निकाला है। इस दौरान विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा के बाद रायडू का औसत सबसे ज्यादा है।इस मामले में सचिन तेंदुलकर भी उनसे पीछे हैं। इन आंकड़ों को साझा करते हुए आईसीसी ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या आपको लगता है कि इस खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। विराट कोहली 59.57, महेंद्र सिंह धोनी 50.37,रोहित शर्मा 47.39, अंबाती रायडू 47.05,सचिन तेंदुलकर 44.83 का औसत रहा है।

Highest batting averages for India in ODI cricket (min. 20 innings):

1. @imVkohli – 59.57

2. @msdhoni – 50.37

3. @ImRo45 – 47.39

4. @RayuduAmbati – 47.05

5. @sachin_rt – 44.83

Rayudu was excluded from India’s @cricketworldcup squad. Do you think he should have made the cut? pic.twitter.com/8Eu0ztKTH1

— ICC (@ICC) April 15, 2019