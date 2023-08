विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतिम-16 में पहुंची सात्विक-चिराग की जोड़ी, त्रिसा-गायत्री ने भी पार की दूसरे दौर की बाधा

World Badminton Championships: पिछली विश्व चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग की दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी ने पहला कांस्य पदक जीता था।

सात्विक-चिराग ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के प्री-क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर लिया। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला (बाएं) ने महिला युगल के तीसरे दौर में प्रवेश किया।

भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बुधवार 23 अगस्त 2023 को कोपेनहेगन में केनेथ झे हुई चू और मिंग चुएन लिम की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी पर सीधे गेम में जीत दर्ज कर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय खिलाड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे की चांग चिंग हुई और यांग चिन टुन की जोड़ी पर सीधे गेम में जीत दर्ज कर महिला युगल वर्ग के तीसरे दौर में प्रवेश किया। सात्विक और चिराग की दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी ने पिछले चरण में पहला कांस्य पदक जीता था। उन्होंने आस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंद्वियों को 30 मिनट में 21-16 21-9 से शिकस्त दी। राष्ट्रमंडल खेलों की मौजूदा चैम्पियन जोड़ी का सामना अब इंडोनेशिया के लियो रॉली कार्नांडो और डेनियल मार्तिन की 10वीं वरीय जोड़ी से होगा। इससे पहले गायत्री और त्रिसा की दुनिया की 19वें नंबर की जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। उन्होंने 37वीं रैंकिंग पर काबिज चांग और यांग की जोड़ी को 38 मिनट में 21-18 21-10 में हराया। यह भारतीय जोड़ी आल इंग्लैंड चैंपियनशिप के पिछले दो चरण के सेमीफाइनल में पहुंची थी। अब उनका सामना अगले दौर में चीन की चेन किंग चेन और जिया यि फान की शीर्ष वरीय जोड़ी से होगा। त्रिसा और गायत्री पहले 2-5 से पिछड़ रही थीं, लेकिन जल्द ही उन्होंने रैली के जरिए अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गलतियां कम करते हुए 8-6 से बढ़त बनाई। चांग और यांग हालांकि 8-8 की बराबरी पर आ गईं, लेकिन ताइवान की जोड़ी के नेट पर शॉट लगाने से भारतीय जोड़ी ब्रेक तक 11-9 से आगे हो गई। ब्रेक के बाद त्रिसा और गायत्री 14-11 से बढ़त बनाए थीं। तभी त्रिसा ने कुछ गलतियां कर दीं, लेकिन भारतीय जोड़ी चांग और यांग की सर्विस गलती से चार गेम प्वाइंट हासिल करने में सफल रहीं। यांग के शॉट के नेट पर जाने से भारतीय जोड़ी ने गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने यही लय बनाये रखी। भारतीय जोड़ी एक समय 8-5 से आगे चल रही थीं। भारतीय जोड़ी ने एक ताकतवर सर्व से ब्रेक तक तीन अंक की बढ़त बनाए रखी। गायत्री और त्रिसा जल्द ही 14-8 से आगे हो गईं। उन्हें ऊंचाई के कारण सर्विस की गलती के लिए बुलाया गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गलतियों की वजह से 19-10 से बढ़त बना ली। यांग के फोरहैंड के नेट में जाने से भारतीय जोड़ी 10 मैच प्वाइंट से आगे थी और फिर प्रतिद्वंद्वी के वाइड जाने से मैच जीत लिया।

