World Championship: सात्विक-चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में, त्रिसा-गायत्री विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप से बाहर

World Badminton Championship: विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक-चिराग ने धीमी शुरुआत के बाद आक्रामक खेल दिखाया। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को 42 मिनट में चीनी जोड़ी ने 21-14, 21-9 से हराया।

सात्विक-चिराग ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला (बाएं) महिला युगल में तीसरे दौर की बाधा पार नहीं कर पाईं।

