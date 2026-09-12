वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का तीसरा सीजन 3 से 18 अक्टूबर तक यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट पहली बार यूनाइटेड किंगडम (यूके) से बाहर आयोजित किया जाएगा और दुबई व शारजाह में इसके मैच खेले जाएंगे। इस सीजन में एक बार फिर से युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, डेविड वॉर्नर, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, मोईन अली जैसे खिलाड़ियों का एक्शन देखने को मिलेगा।

10 अक्टूबर को होगा भारत-पाकिस्तान मैच

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के पहले सीजन में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर पहली बार खिताब जीता था जबकि इसके दूसरे सीजन में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। तीसरे सीजन में बांग्लादेश चैंपियंस भी खेलती हुई नजर आएगी। यूके में दो सफल सीजन के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स पहली बार यूएई में आयोजित की जाएगी।

बांग्लादेश की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेगी और इस बार टीमों की संख्या 6 से बढ़कर 7 हो जाएगी। इस सीजन में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकबला 10 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट में ग्रुप चरण में हर दिन दो-दो मैच खेले जाएंगे और सेमीफाइनल मैच 16 अक्टूबर को शारजाह में जबकि 18 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। डेविड वॉर्नर पहली बार इस लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। दो मुकाबले वाले दिन पहला मैच दोपहर 3.30 बजे शुरू होगा जबकि दूसरा मैच शाम 7.30 बजे से शुरू होगा।

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 का शेड्यूल

3 अक्टूबर- इंडिया C बनाम ऑस्ट्रेलिया C और पाकिस्तान C बनाम बांग्लादेश C- शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

4 अक्टूबर- साउथ अफ्रीका C बनाम वेस्ट इंडीज C और इंडिया C बनाम इंग्लैंड C- शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

5 अक्टूबर- ऑस्ट्रेलिया C बनाम पाकिस्तान C और बांग्लादेश C बनाम इंग्लैंड C- शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

6 अक्टूबर- इंडिया C बनाम साउथ अफ्रीका C और पाकिस्तान C बनाम वेस्ट इंडीज C- शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

7 अक्टूबर- ऑस्ट्रेलिया C बनाम बांग्लादेश C और इंग्लैंड C बनाम वेस्ट इंडीज C- शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

9 अक्टूबर- ऑस्ट्रेलिया C बनाम साउथ अफ्रीका C और बांग्लादेश C बनाम वेस्ट इंडीज C- दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

10 अक्टूबर-इंग्लैंड C बनाम साउथ अफ्रीका C और इंडिया C बनाम पाकिस्तान C- दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

11 अक्टूबर- ऑस्ट्रेलिया C बनाम वेस्ट इंडीज C और इंडिया C बनाम बांग्लादेश C- दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

12 अक्टूबर- पाकिस्तान C बनाम साउथ अफ्रीका C- दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

13 अक्टूबर- ऑस्ट्रेलिया C बनाम इंग्लैंड C और इंडिया C बनाम वेस्ट इंडीज C- शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

14 अक्टूबर- इंग्लैंड C बनाम पाकिस्तान C और बांग्लादेश C बनाम साउथ अफ्रीका C- शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

16 अक्टूबर- सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम

18 अक्टूबर- फाइनल मुकाबला

वैभव सूर्यवंशी-अंशुल कंबोज नंबर 2, इशान टॉप पर; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इशान किशन दलीप ट्रॉफी 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। वैभव ने भी इतने छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर अंशुल कंबोज के साथ संयुक्त रूप से रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)