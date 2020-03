वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूबीओ) के सुपर मिडिलवेट चैंपियन बिली जो सॉन्डर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए अपने एक वीडियो को लेकर माफी मांगी है। इस वीडियो में उन्होंने पुरुषों को सलाह दी थी कि कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान अपनी पत्नियों या महिला पार्टनर्स की कैसे पिटाई करें।

वीडियो में 30 साल के यह ब्रिटिश बॉक्सर पंच बैग के बगल में अकेला खड़ा है। वे दाहिने हाथ को दिखाते हैं, उसके बाद बाएं हाथ से हुक करने का इशारा करते हैं।वीडियो में कह रहे हैं, ‘अगर आपकी पत्नी (बूढ़ी महिला) आपको कड़वी बातें कह रही हो तो किस तरह उसकी ठोड़ी पर मारना है। फिर वे पंच बैग पर घूंसे भी मारते हैं।’

हालांकि, सॉन्डर्स का जब यह शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे। फैंस ने उनकी खूब फजीहत की। ब्रिटिश मीडिया में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना। इसके बाद सॉन्डर्स को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी इस हरकत से कोई महिला को आहत हुई तो उन्हें माफ कर दे।

Billy Joe Saunders post video on how to hit women… pic.twitter.com/6WKHRwvi9s

— All Of The Belts (@AllOfTheBelts) March 29, 2020