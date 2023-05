World Boxing Championship:भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में रचा इतिहास; दीपक भोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशांत देव ने मेडल किया पक्का

दीपक भोरिया, मोहम्मद हसामुद्दीन और निशांत देव से पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के पुरुष मुक्केबाजों ने 7 मेडल जीते हैं। तीनों शुक्रवार को सेमीफाइनल खेला जाएगा।

आईबीए विश्व चैंपियनशिप में मोहम्मद हुसामुद्दीन (बाएं), दीपक भोरिया (बीच में) और निशांत देव। (तस्वीरें: आईबीए)

