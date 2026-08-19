भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने क्रिकेट दिग्गज विराट कोहली के साथ अपने खास रिश्ते का खुलासा किया है। वह उन्हें अपने भाई जैसा मानती हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने बताया कि करियर के सबसे मुश्किल दौर में जब वह निराश थीं, तब विराट कोहली ने उन्हें कोर्ट पर सिर्फ अपना खेल खेलने की सलाह दी थी। पीवी सिंधु के मुताबिक, विराट कोहली की सलाह ने उनका नजरिया पूरी तरह बदल दिया।

नई दिल्ली में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहीं पीवी सिंधु ने RCB पॉडकास्ट के नए एपिसोड में विराट कोहली के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। दो बार की आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने अपने X हैंडल पर नए एपिसोड का टीजर शेयर किया है।

पीवी सिंधु ने अपने करियर के मुश्किल दौर में विराट से मिली सलाह के बारे में चर्चा करते हुए कि भारतीय बल्लेबाज ने उन्हें मैच और ट्रेनिंग के लिए मैदान पर उतरने और अपना स्वाभाविक खेल खेलने की सलाह दी थी। पीवी सिंधु ने कहा, ‘‘वह मेरे भाई जैसे हैं। मुझे याद है कि जब मैं अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रही थी तब मैं उनसे मिली और कहा कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बस मैदान पर जाओ और अपना खेल खेलो।’’

पीवी सिंधु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि विराट कोहली ने कहा था- ‘‘आपको जहां भी और जब भी मौका मिले बस वहां जाएं और अपना खेल खेलें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्योंकि आप कुछ खोने नहीं जा रही हैं। आप जानती हैं कि आप क्या हैं और आपने कितनी मेहनत से तैयारी की है। बस दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं।’’ पीवी सिंधु ने बताया कि विराट कोहली की यह बात उनके दिल को छू गई और उस सलाह ने पूरी तरह से उनका नजरिया बदल दिया।

पीवी सिंधु ने बताया कि वह विराट कोहली के संपर्क में रहती हैं और जब भी कुछ जीतती हैं तो अपनी खुशी उनके साथ साझा करती हैं। पीवी सिंधु ने बताया, ‘‘जब भी मैं जीतती हूं तो उन्हें बताती हूं कि मैंने यह या वह जीता है। हाल ही में भी मैं उनसे मिली थी। जिस व्यक्ति ने इतना कुछ हासिल किया है, उससे मिलना हमेशा अच्छा लगता है। उनसे सीखने को मिलता है। वह किस तरह सोचते हैं, मैदान पर कैसे उतरते हैं, कैसे खेलते हैं, इन सब से काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनको मेरा सैल्यूट है।’’

पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल के पहले दौर में आयरलैंड की सोफिया नोबल के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और 21-7, 21-11 से जीत हासिल की। पीवी सिंधु का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बहुत शानदार है। वह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पांच बार की पदक विजेता हैं। पीवी सिंधु ने टूर्नामेंट में महिला एकल में सबसे ज्यादा पदक (एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य) जीतने के मामले में चीन की झांग निंग की बराबरी की है।

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 49 साल का भारतीय सफर: प्रकाश पादुकोण से सिंधु तक, 11 खिलाड़ियों के 15 पदकों की कहानी

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने 49 साल में 15 पदक जीते हैं। प्रकाश पादुकोण से शुरू हुआ सफर पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और सात्विक-चिराग तक पहुंचा। (पूरी कहानी जानने के लिए क्लिक करें)



