दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पांचवें दिन भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 21 अगस्त शुक्रवार को महिला डबल्स में भारतीय जोड़ी त्रिला जॉली और गायत्री गोपीचंद ने चीन की जोड़ी को हराते हुए सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। इस जीत के साथ दोनों महिला शटलर्स ने भारत का कम से कम एक मेडल पक्का कर दिया है। अब सभी की नजरें मेंस डबल्स की जोड़ी सात्विक और चिराग पर होंगी।

महिला डबल्स में भारत के लिए 15 साल का मेडल का इंतजार भी खत्म हो गया है। भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित मुकाबले में पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी की। चीन की जिया यी फैन और झांग शू जियान के साथ हुए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने 16-21, 21-15, 21-13 से जीत अपने नाम की। इस मुकाबले का परिणाम एक घंटे 9 मिनट तक चले मैच के बाद निकला।

2011 में भारत को मिला था आखिरी मेडल

आपको बता दें कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के डबल्स में सेमीफाइनल में पहुंचने पर कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाता है। इस तरह त्रिसा और गायत्री ने सेमीफाइनल में पहुंचते हुए भारत का मौजूदा प्रतियोगिता में पहला मेडल पक्का कर दिया है। भारत ने इससे पहले आखिरी बार 2011 में महिला डबल्स में विश्व चैंपियनशिप का मेडल जीता था। यह मेडल भारत के लिए ज्वाला गुट्टा और अश्विनि पोनप्पा की जोड़ी ने लंदन में जीता था। इस भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया था।

इससे पहले तीसरा व चौथा दिन मौजूदा चैंपियनशिप में भारत के लिए खास नहीं रहा था। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु चौथे दिन तीसरे राउंड का मुकाबला हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं। वहीं पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को हराने वाले आयुष शेट्टी की हार से भी निराशा हाथ लगी थी। इससे पहले लक्ष्य सेन, उन्नति हुड्डा के हारने से भारत की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में सिंगल्स की चुनौती समाप्त हो गई थी।

नीरज चोपड़ा के निशाने पर एक और मेडल, डायमंड लीग में कब और कहां देख पाएंगे जैवलिन मैच की LIVE Streaming?

नीरज चोपड़ा 2026 लुसाने डायमंड लीग में उतरने के लिए तैयार हैं। उनका मुकाबला रुमेश पथिरागे, एंडरसन पीटर्स, याकूब वाडलेच जैसे बेहतरीन एथलीट्स से होगा। इस मुकाबले को कब और कहां लाइव देख सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी, इसकी जानकारी खबर में उपलब्ध है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





