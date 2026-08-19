भारत में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में बुधवार को भारत की शुरुआत सकारात्मक रही है। भारतीय मेंस डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे राउंड में वॉकओवर के बाद प्री क्वार्टरफाइनल यानी तीसरे राउंड में पहुंच गई है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में भारतीय जोड़ी का सामना स्कॉटलैंड की जोड़ी से होना था। मुकाबले से पहले स्कॉटिश जोड़ी ने अपना नाम वापस लिया और भारतीय जोड़ी को वॉकओवर मिल गया।

विश्व चैंपियनशिप में पहले दो कांस्य पदक जीत चुकी पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को पहले दौर में भी बाई मिला था। इसके बाद दूसरे दौर में उनका मुकाबला स्कॉटलैंड के एलेक्जेंडर डन और एडम प्रिंगल से होना था। स्कॉटलैंड की जोड़ी ने आखिरी क्षण में नाम वापस लिया, जिससे सात्विक और चिराग को कोर्ट में उतरे बिना ही ‘राउंड ऑफ 16’ में जगह मिल गई।

तनीषा-ध्रुव को भी मिली जीत

वहीं सात्विक और चिराग के अलावा तनीशा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्सड डबल्स जोड़ी ने मकाऊ के लियोन इओक चोंग और एनजी वेंग ची को 21-11 21-11 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू, उन्नति हुड्डा, आयुष शेट्टी, हरिहरन-अर्जुन की जोड़ी और लक्ष्य सेन को भी बुधवार को अपने दूसरे दौर के मुकाबले खेलने हैं।

इससे पहले मंगलवार को त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की गैरवरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने महिला डबल्स में 16वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी जोड़ी लॉरेन लैम और एलिसन क्विन ली को सीधे गेम में हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं पहले राउंड में लक्ष्य सेन ने जीत के साथ विश्व चैंपियनशिप में अपना अभियान शुरू किया था।

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