भारत की राजधानी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के चौथे दिन भारतीय महिला डबल्स की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वर्ल्ड रैंकिंग में 39वें नंबर पर काबिज त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को मात दी। अब यह जोड़ी भारत के लिए मेडल पक्का करने से बस एक जीत दूर है।

त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने गुरुवार को जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को सीधे गेम में हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। भारत की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने एकतरफा मुकाबले में रिन और नाकानिशी को 21-16 21-12 से हराया। आपको बता दें कि यह जोड़ी चोट के कारण ढाई महीने के ब्रेक के बाद इस टूर्नामेंट में कोर्ट पर उतरी है।

हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए चुनी गईं त्रिसा और गायत्री ने इस मैच में शुरू से ही अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिद्वंद्वी जोड़ी को वापसी का मौका नहीं दिया। यह भारतीय जोड़ी 2022 और 2023 में लगातार दो वर्ष ऑल इंग्लैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थीं। इस साल की शुरुआत में त्रिसा के टखने में चोट लगने के कारण यह जोड़ी कुछ टूर्नामेंट में नहीं खेल पाई थी।

क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 4 की रैंकिंग वाली जोड़ी से सामना

त्रिसा और गायत्री ने इंडोनेशिया ओपन में वापसी की थी और इस महीने की शुरुआत में फिलीपीन इंटरनेशनल चैलेंज भी जीता था। अब यह जोड़ी भारत के लिए मेडल पक्का करने से एक जीत दूर है। सेमीफाइनल में अगर यह जोड़ी पहुंची तो भारत का कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाएगा। क्वार्टर फाइनल में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना वर्ल्ड नंबर 4 रैंकिंग वाली चीन की जोड़ी जिया यी फान और झांग शू शियान से होगा।

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप: पीवी सिंधु 35 मिनट में जीतीं, लक्ष्य सेन उलटफेर का शिकार, लड़कर हारीं उन्नति हुड्डा

बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में भारतीय शटलरों का बुधवार का दिन मिला-जुला रहा। पीवी सिंधु ने वेन यू झांग को हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि लक्ष्य सेन को गैरेट टैन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सात्विक-चिराग वॉकओवर मिलने से अगले दौर में पहुंच गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





