World Athletics Championships: भारतीय पुरुष 4×400 मीटर रिले टीम ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा, पहली बार विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची

World Athletics Championships: मोहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल वारियाथोडी और राजेश रमेश की चौकड़ी ने जापान की टीम रहा एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा।

मुहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मुहम्मद अजमल और राजेश रामचंद्रन ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाइंग किया। भारतीय चौकड़ी ने हीट में 2:59:05 मिनट का समय निकालकर एशियाई रिकॉर्ड भी तोड़ा। (सोर्स- ट्विटर/@g_rajaraman)

