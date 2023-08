एशिया कप से पहले भारत-पाकिस्तान की एथलेटिक्स में टक्कर, विराट कोहली-बाबर आजम से कम नहीं नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम की भिड़ंत

नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों के लिए 7 अगस्त की तारीख काफी खास है। 2021 में नीरज ने ओलंपिक तो नदीम ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था।

नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम। (फाइल फोटो)

क्रिकेट हो या हॉकी या फिर एथलेटिक्स खेल जगत में भारत-पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच यह प्रतिद्वंद्विता महान धावक मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक के जमाने से शुरू होती है। फिर कभी हॉकी में मोहम्मद शाहिद और हसन सरदार के बीच यह प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली तो कभी क्रिकेट के मैदान पर सुनील गावस्कर और जावेद मियांदाद के बीच टक्कर चरम पर रहा। आज के समय में भारत-पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता की बात करें तो क्रिकेट में विराट कोहली और बाबर आजम और एथलेटिक्स में गोल्डेन ब्वॉय नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलती है। इस हिसाब से खेल प्रेमियों के लिए अगला एक हफ्ता बेहद शानदार होने वाला है। एशिया कप में विराट कोहली और बाबर आजम और बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच टक्कर देखने को मिलने वाली है। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का मुकाबला रविवार, 27 अगस्त 2023 को ही होना है। जैवलिन में नीरज और नदीम के बीच भिड़ंत विराट और बाबर के बीच टक्कर से कम नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज जब गोल्ड जीते थे तब नदीम भी चर्चा में थे। 2016 में पहली बार मिले थे नीरज और नदीम 2016 में नदीम साउथ एशियन गेम्स के लिए गुवाहाटी आए थे। इस दौरान उनके और नीरज चोपड़ा के बीच जंग शुरू हुई। नीरज चोपड़ा ने 82.23 के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। नदीम 78.33 के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। दोनों के बीच वियतनाम में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप भिड़ंत हुई। नीरज चोपड़ा ने 77.60 के साथ रजत और नदीम ने 73.40 के साथ कांस्य पदक जीता। इसके बाद पोलैंड में वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप आई में नीरज चोपड़ा ने 86.48 के नए अंडर-20 रिकॉर्ड के साथ टूर्नामेंट जीता। नदीम का वहां प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वह 67.17 के साथ 15वें स्थान पर रहे। नदीम ने इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर के केवल इन तीन टूर्नामेंटों में भाग लिया, जबकि नीरज चोपड़ा ने दस टूर्नामेंटों में भाग लिया और दो बार 80 मीटर को पार किया। 2017 में भुवनेश्वर में हुआ सामना नीरज चोपड़ा ने अपने 11 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक बार 85 का आंकड़ा पार किया, जबकि नदीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। दोनों का आमना सामना भुवनेश्वर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हुआ, जिसमें नीरज ने 85.23 के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि नदीम 78.0 मीटर थ्रो के साथ सातवें स्थान पर रहे। Also Read World Athletics Championship: नीरज चोपड़ा पहले ही थ्रो से बनाई फाइनल में जगह, पेरिस ओलंपिक का भी कटाया टिकट साल 2018 में गोल्ड कोस्ट और जकार्ता में भिड़ंत नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम ने साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स और जकार्ता में एशियन गेम्स में दो बार आमना-सामना हुआ। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि नदीम फाइनल में 76.02 मीटर के साथ आठवें स्थान पर रहे। जकार्ता में नीरज ने 88.06 के नेशनल रिकॉर्ड के साथ फिर से स्वर्ण पदक जीता और नदीम ने भी 80.75 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। 2021 में ओलंपिक में नीरज ने जीता गोल्ड चोट और फिर कोरोना महामारी के कारण अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का अगली बार टोक्यो ओलंपिक में मुकाबला हुआ। नीरज चोपड़ा 86.65 मीटर के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर रहे और नदीम 85.16 मीटर के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर रहे। फाइनल में पदक के लिए टक्कर की चर्चा थी, लेकिन नीरज ने 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और नदीम ने 84.62 के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। बेवजह के विवाद में फंसे अरशद इसके कुछ ही दिनों बाद एक विवाद खड़ा हो गया जब नीरज चोपड़ा ने कहा कि फाइनल में थ्रो से पहले उन्हें भाला नहीं मिल रहा था। बाद में उन्होंने इसे नदीम के पास पाया। पाकिस्तानी एथलिट की ट्रोलिंग शुरू हुई, लेकिन नीरज ने नदीम के बचाव में उतरने में देरी नहीं लगाई और वीडियो जारी करके मामले को तुरंत शांत किया। 7 अगस्त नीरज और नदीम के लिए खास नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों के लिए 7 अगस्त की तारीख काफी खास है। 7 अगस्त 2021 को नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। अगले साल इसी तारीख को अरशद नदीम 90 मीटर का थ्रो करने वाले पहले जैवलिन थ्रोअर बने और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। नीरज चोट के कारण इसका हिस्सा नहीं थे।

