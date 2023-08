World Athletics Championships 2023 live streaming: नीरज चोपड़ा का गोल्ड का इंतजार होगा खत्म? शेड्यूल से लेकर स्ट्रीमिंग तक यहां पढ़ें सबकुछ

World Athletics Championships LIVE: भारत के 28 खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपयनशिप में हिस्सा लेने वाले हैं।

नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं।

World Athletics Championships 2023: बुडापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय फैंस की नजरें नीरज चोपड़ा पर टिकी होंगी। नीरज ने पिछले साल इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था और इस बार वह गोल्ड की कमी पूरी करने के इरादे से उतरेंगे। अगर चोपड़ा विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लेते हैं तो वह निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक और विश्व चैम्पियनशिप की व्यक्तिगत स्पर्धा में पीला तमगा जीतने वाले दूसरे भारतीय बन जायेंगे। लॉन्ग जंप में भी मेडल की उम्मीदें अन्य स्पर्धाओं में पुरुषों की लॉन्ग जंप से पदक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिसमें जेस्विन एल्ड्रिन (8.42 मीटर) और मुरली श्रीशंकर (8.41 मीटर) इस सत्र में विश्व सूची की अगुआई कर रहे हैं। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेस में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारक अविनाश साबले स्टार सुसज्जित खिलाड़ियों में शीर्ष स्तरीय प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। वह शनिवार को हीट में उतरेंगे। भारत का अभियान पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल से शनिवार को शुरु होगा जिमसें आकाशदीप सिंह, विकास सिंह और परमजीत सिंह हिस्सा लेंगे, हालांकि उनसे पदक की आस नहीं है। महिलाओं की 20 किमी पैदल चाल में कोई भारतीय नहीं होगी क्योंकि भावना जाट को 'स्थान की जानकारी देने में विफलता' के कारण स्वदेश बुला लिया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन शैली सिंह महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में हिस्सा लेंगी जबकि अजय कुमार सरोज पुरुषों की 1500 मीटर हीट में उतरेंगे। पुरुषों की त्रिकूद स्पर्धा के क्वालीफिकेशन में तीन भारतीय प्रवीण चित्रावेल, अब्दुल्ला अबुबाकर और एल्डोस पॉल हिस्सा लेंगे। जानें कैसे देखें चैंपियनशिप वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 19 अगस्त से होगी। भारत की ओर से 28 खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीLIVE ऐप पर होगी। वहीं जियो सिनेमा पर फैंस मुफ्त में यह चैंपियनशिप देख सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल 19 अगस्त – पुरुष 20 किमी रेस वॉक – 12:20 PM – आकाशदीप सिंह, परमजीत सिंह 19 अगस्त – पुरुष 3000 मीटर स्टेपल चेज – 3:05 PM – अविनाश साबले 19 अगस्त – महिला लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन – 3:55 PM – शैली सिंह 19 अगस्त – पुरुष 1500 हीट्स – 10:32 PM – अजय कुमार सरोज 19 अगस्त – पुरुष ट्रिपल जंप – 11:07 PM – प्रवीण चित्रावेल, अबदुल्ला अबूबकर, एलडहॉस पॉल 20 अगस्त – पुरुष हाई जंप क्वालिफिकेशन – 2:05 PM – सरवेश अनिल कुशहारे 20 अगस्त – पुरुष 400 मीटर हीट्स – 2:55 PM – संतोष टी 22 अगस्त – महिला 100 मीटर हर्डल हीट्स – 10:10 PM – ज्योति याराजी 22 अगस्त – पुरुष 800 मीटर – 10:50 PM – कृष्ण कुमार 23 अगस्त – महिला जैवलिन थ्रो – 1:50 PM – अन्नु रानी 23 अगस्त – महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज हीट् – 11:15 PM – पारुल चौधरी 24 अगस्त – पुरुष 35 किमी रेस वॉक – 10:30 AM – राम बाबू 25 अगस्त – पुरुष जैवलिन थ्रो – 1:40 PM – नीरज चोपड़ा, डीपी मानू, किशोर जेना 26 अगस्त – पुरुष 4×400 मीटर रिले हीट्स – 11:00 PM – अमोज जैकब, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, राजेश रमेश, अरुण राणालिंगम, मिजू चाकू

