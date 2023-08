World Athletics Championship: अमेरिका के पसीने छुड़ाने वाले राजेश को 1 घंटे तक हुईं थी उल्टियां, स्ट्रेचर पर लाना पड़ा था स्टेडियम से बाहर

मोहम्मद अनस, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रामेश ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हीट्स इवेंट में 2:59:05 का समय निकाला जो कि एशियन रिकॉर्ड था।

भारतीय पुरुष रिले टीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिखाया कमाल।

एंडू एमसन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ ने गोल्ड मेडल जीता और पूरा देश जश्न मनाने में जुट गया। हालांकि इस चैंपियनशिप में भारत का मान बढ़ाने का काम केवल नीरज चोपड़ा ने अकेले नहीं किया। इस बार 4×400 मीटर पुरुष रिले टीम ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि वह समय दूर नहीं है जब फील्ड इवेंट्स ही नहीं बल्कि ट्रैक इवेंट्स में भी भारत चैंपियन होगा। भारत ने बनाया था एशियन रिकॉर्ड मोहम्मद अनस, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रामेश ने हीट्स इवेंट में 2:59:05 का समय निकाला जो कि एशियन रिकॉर्ड था। भारतीय खिलाड़ी अमेरिका के एथलीट्स को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए। अमेरिका के रॉबिनसन के ठीक पीछे-पीछे राजेश ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की और भारत ने फाइनल में जगह पक्की। रेस के बाद राजेश की हालत हुई खराब इस रेस के बाद राजेश की हालत काफी खराब हो गई थी। उनके तीनों साथी जब टीम बस में पहुंचे तब उन्हें एहसास हुआ कि राजेश उनके साथ नहीं है। राजेश स्ट्रेचर पर लेटकर आए। रेस के बाद उन्हें क्रैंप हो गए थे जिसके कारण वह एक घंटे तक उल्टी करते रहे। लगभग दो घंटे बाद जाकर राजेश नॉर्मल हुए। टीम इंडिया के लिए चुनौती यह थी कि उन्हें अगले ही दिन फाइनल में हिस्सा लेना था और उनके पास किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करने का भी विकल्प नहीं था। फाइनल में भले ही भारतीय टीम पांचवें स्थान पर रही लेकिन एक बार फिर उन्होंने तीन मिनट के अंदर रेस खत्म की। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। रिले रेस का वीडियो हुआ वायरल इस रिले रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। नेता से लेकर बॉलीवुड एक्टर्स ने खिलाड़ियों की तारीफ की। हालांकि फाइनल से एक रात पहले खिलाड़ियों के पास फोन देखने का भी समय नहीं था। वह किसी को जवाब भी नहीं दे सके। उनकी नजर केवल फाइनल पर थी। अमोज जैकब ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, ‘जो लोग आज तारीफ कर रहे हैं वह कल को ट्रोल भी करेंगे। इसलिए हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि इस पर ध्यान न देकर अपना काम करें।’ Also Read जब मातम में बदल गई थी 2006 के एशियन गेम्स की खुशियां, 1 खिलाड़ी की मौत से हिल गई थी पूरी दुनिया

