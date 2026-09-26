चिली की इवोन विल्डोसोला ने पहली बार 2019 में क्रिकेट बैट उठाया था। उन्होंने इस साल अप्रैल में इंटरनेशनल डेब्यू किया। दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज क्रिकेटर विल्डोसोला 70 साल की हैं। उन्होंने अपनी पोती कैमिला ओयार्स की कप्तानी में डेब्यू किया। सात साल पहले चिली की एक महिला टीम लास लोइकास ने नुबल में ‘मदर्स एंड डॉटर्स’ क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित किया था। उस टीम की कप्तान जीनेट गार्सेस थीं।

क्रिकइंफो के अनुसार ओयार्स तब 16 साल की थीं। उन्होंने अपनी दादी को साथ आने के लिए मनाया। ओयार्स ने 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 2010 में उनकी एक शिक्षक एलेजांद्रा ज़ुनिगा ने चिली के लिए दो टी20 मैच खेले। धीरे-धीरे विल्डोसोला की क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ती गई, लेकिन उनकी बेटी लोरेटो और पोती ओयार्स ने उन्हें डटे रहने के लिए प्रेरित किया।

दुनिया की सबसे उम्रदराज एक्टिव क्रिकेटर

विल्डोसोला ने अप्रैल 2026 में कोस्टा रिका के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया। उन्होंने ओयार्स के साथ ओपनिंग की। ऐसा करके वह 70 साल की उम्र में दुनिया की सबसे उम्रदराज एक्टिव क्रिकेटर बन गईं। राजा महाराज सिंह के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गईं, जिन्होंने 1950-51 में 72 साल की उम्र में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था।

विल्डोसोला को बैटिंग पसंद है

क्रिकेट ने विल्डोसोला को एक्टिव रहने का मौका भी दिया। उन्होंने पेशेवर तौर पर कोई खेल नहीं खेला था, लेकिन मनोरंजन के लिए दूसरे खेलों में हिस्सा लेती थीं। विल्डोसोला को बैटिंग पसंद है और वह डाउन द ग्राउंड सीधे शॉट खेलना पसंद करती हैं। विल्डोसोला और ओयार्स को जब भी समय मिलता है दोनों साथ में ट्रेनिंग भी करती हैं। टूर्नामेंट से पहले टिप्स शेयर करती हैं, लेकिन 70 साल की उम्र होने के कारण कभी-कभी उनकी साथी उनसे लगभग 50 साल छोटा होता।

महिला क्रिकेटर ने 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

आइल ऑफ मैन की क्रिकेटर जोआन हिक्स ने 51 साल की उम्र में ग्रीस की महिला टीम के खिलाफ 5 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया के बर्ट आयरनमोंगर का 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।