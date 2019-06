ICC Cricket World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप 2019 का खुमार सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में कंपनिया अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है कि गूगल स्पेशल दिन और मौकों पर लोगों को लुभाने के लिए डूडल के साथ प्रयोग करता रहता है। इंग्लैंड में खेले जा रहे विश्व कप से पहले गूगल ने कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद गूगल को माफी मंगनी पड़ी। दरअसल विश्व शुरु होने से एक दिन पहले गूगल ने वीडियो कॉलिंग ऐप Duo पर भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थकों के लिए स्पेशल मैसेज भेजा। इस वीडियो में विराट कोहली शुभकामनाओं के लिए लोगों को धन्यवाद कहते नजर आर रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ भारत के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।लेकिन यह मैसेज अन्य देश के नागरिकों तक भी पहुंच गया जिससे काफी लोग नाखुश थे।

Anyone else get this random #duo message from @imVkohli? #googleduo #ViratKohli pic.twitter.com/3COS3VxaeK

— Laura Eileen (@Rawr_b4_coffee) May 30, 2019