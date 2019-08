Worcestershire vs Nottinghamshire Playing 11, Dream11 Team Prediction: मोईन अली को दिखाना होगा दम, ये हो सकती है प्लेइंग इलेवन

Wor vs Not Dream11 Team Prediction, Playing 11: इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

Worcestershire vs Nottinghamshire, Wor vs Not Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match: टी-20 ब्लास्ट 2019 में आज यानी कि 28 अगस्त को नार्थ ग्रुप का मुकाबला होना है। ये मैच वारकेस्टरशायर और नॉटिंघमशायर के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला न्यू रोड वारकेस्टर में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम है, ऐसे में दोमों ही टीमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

अंकतालिका के लिहाज से देखें तो नॉटिंघमशायर ने 12 मैचों में 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है और वो तीसरे स्थान पर काबिज है। जबकि वारकेस्टरशायर ने भी 12 में से 6 मैच जीते हैं। ऐसे में दोनों के बीच बराबरी की टक्कर हो सकती है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवनः

वारकेस्टरशायर: हैमिश रदरफोर्ड, रिक्की वेसल्स, मोइन अली, टॉम फेल, बेन कॉक्स, वेन पार्नेल, रॉस व्हाइटली, एड बर्नार्ड, डेरिल मिशेल, पैट ब्राउन और डिलन पेनिंगटन।

नॉटिंघमशायरः जो क्लार्क, एलेक्स हेल्स, बेन डकेट, टॉम मूरेस, जेक लिब्बी, डैन क्रिश्चियन, समित पटेल, ल्यूक फ्लेचर, मैट कार्टर, ल्यूक वुड और हैरी गर्नी।

