महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने वाला है। इस विश्व कप में 10वीं बार उतरते ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इतिहास रचने वाली हैं। वहीं इस टूर्नामेंट के इतिहास की बात करें तो कई बेहतरीन साझेदारियां रही हैं। या फिर कहें तो कई जोड़ियों ने पिछले 9 सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूर्व कप्तान मिताली राज का भी नाम शामिल है।

जबकि भारत की ओर से महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में बेस्ट साझेदारी का रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स के नाम दर्ज है। वहीं मिताली और हरमनप्रीत की जोड़ी टॉप 20 की इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। जबकि मिताली राज और पूनम राउत की भी एक साझेदारी इस लिस्ट में 11वें स्थान पर है। यानी टॉप 20 में तीन भारतीय जोड़ियां शामिल हैं।

यह है महिला टी20 वर्ल्ड कप में 20 बेस्ट पार्टनशिप की पूरी लिस्ट

भागीदार (Partners) पारियां नाबाद रन सर्वोच्च साझेदारी औसत शतकीय साझेदारी अर्धशतकीय साझेदारी हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड-W) 14 4 533 169* 53.3 1 2 लिजेल ली, डी वान नीकर्क (दक्षिण अफ्रीका-W) 10 1 299 163* 33.22 1 1 एलिसा हीली, बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया-W) 19 1 912 151 50.66 3 4 हरमनप्रीत, जेमिमा रोड्रिक्स (भारत-W) 10 0 367 134 36.7 1 1 लिजेल ली, सुने लुस (दक्षिण अफ्रीका-W) 1 0 131 131 131 1 0 बेथ मॉर्गन, समंथा क्लेयर टेलर (इंग्लैंड-W) 4 1 168 122* 56 1 0 हेले मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज-W) 13 1 421 120 35.08 1 2 टैजमिन ब्रिट्स, लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका-W) 12 2 629 119* 62.9 2 4 सूजी बेट्स, ऐमी वॉटकिंस (न्यूजीलैंड-W) 7 1 298 118* 49.66 1 1 शैनेल डेली, डियांड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज-W) 2 0 123 118 61.5 1 0 मिताली राज, पूनम राउत (भारत-W) 10 2 486 117 60.75 1 3 सूजी बेट्स, फ्रांसेस मैके (न्यूजीलैंड-W) 3 0 124 116 41.33 1 0 माइया बुशियर, डैनियल व्याट (इंग्लैंड-W) 4 1 206 113* 68.66 1 0 शार्लेट एडवर्ड्स, सारा टेलर (इंग्लैंड-W) 22 2 711 113* 35.55 1 3 सूजी बेट्स, एमिली कर (न्यूजीलैंड-W) 5 0 233 110 46.6 1 0 हरमनप्रीत कौर, मिताली राज (भारत-W) 12 0 255 107 21.25 1 0 निलक्षिका सिल्वा, हर्शिता समरविक्रमा (श्रीलंका-W) 3 1 149 104* 74.5 1 0 सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड-W) 20 0 562 104 28.1 1 3 मेग लैनिंग, एलिस विलानी (ऑस्ट्रेलिया-W) 8 1 362 104 51.71 1 2 शार्लेट एडवर्ड्स, लॉरा मार्श (इंग्लैंड-W) 5 0 242 102 48.4 1 1

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