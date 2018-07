सामने आई हॉकी महासंघ की बड़ी चूक, भारतीय ध्वज से गायब हुआ ‘अशोक चक्र’

महिला हॉकी विश्व कप 21 जुलाई से लंदन में आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए टीम इंडिया लंदन पहुंच चुकी है। विश्व कप की शुरुआत से पहले ही एफआईएच (अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ) की बड़ी चूक सामने आ गई है। आयोजकों ने सभी 16 टीमों की कप्तान की टेम्स नदी के किनारे राष्ट्रीय ध्वज के सामने खड़े कर ट्रॉफी संग तस्वीरें खीचीं। इन तस्वीर में भारतीय ध्वज से अशोक चक्र गायब था, जिसे देश भारतीय फैंस भड़क उठे।

बता दें कि भारतीय टीम 21 जुलाई को मेजबान टीम इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले मुकाबले से विश्व कप मुकाबलों का आगाज करेगी। पिछले आठ वर्षो में यह पहली बार हो रहा है कि भारतीय टीम महिला विश्व कप में हिस्सा लेने जा रही है। इस टीम में रानी और दीपिका के अलावा बाकी सभी खिलाड़ी पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेंगी।

Great morning interviewing this bunch by the #Thames in #London

Stay tuned for the official photos

— Hockey World News (@hockeyWrldNws) July 18, 2018