Women’s U-19 WC:शेफाली वर्मा ने 281 और श्वेता सेहरावत 161 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, भारत ने साउथ अफ्रीका को 16.3 ओवर में हराया

Womens Under 19 World Cup: भारत के लिए 51 टी20 , दो टेस्ट और 21 वनडे खेल चुकी शेफाली वर्मा ने नौ चौके और एक छक्का लगाया। श्वेता सेहरावत ने 57 गेंद की अपनी पारी में 20 चौके लगाए।

Shweta Sehrawat : साउथ अफ्रीका के खिलाफ 92 रन की पारी के दौरान शॉट खेलतीं श्वेता सेहरावत । (BCCI Women Twitter)

