U19 Women T20 WC: मुगरी से वर्ल्ड कप विनिंग शॉट तक: सौम्या तिवारी को कोच ने कर दिया था ट्रेनिंग देने से इंकार, बैटर से पहले थीं ऑफ स्पिनर

Saumya Tiwari in Women’s U-19 T20 World Cup: भोपाल की ऑलराउंडर खिलाड़ी सौम्या तिवारी ने इंग्लैंड के खिलाफ महिला अंडर-19 वर्ल्ड के फाइनल में 37 गेंद पर 24 रन बनाए। उन्होंने विजयी शॉट लगाया।

Womens U19 T20 WC: भारत अंडर-19 टीम की कप्तान शैफाली वर्मा के साथ सौम्या तिवारी। (फोटो- Twitter/BCCI Women )

