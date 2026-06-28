Womens T20WC 2026 Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 28वें लीग मैच में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का सामना न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ हुआ। इस मैच में इंग्लैंड की टीम को 9 विकेट से जीत मिली और अब इंग्लैंड के कुल 10 अंक हो गए और ग्रुप बी की अंकतालिका में ये टीम पहले स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।
ग्रुप बी की अंकतालिका में वेस्टइंडीज की टीम 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही और इंडीज की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ग्रुप बी की ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं जबकि अन्य चार टीमें श्रीलंका, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वहीं ग्रुप ए की बात करें तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है जबकि भारत दूसरे स्थान पर मौजूद है। इंग्लैंड-न्यूजीलैंड मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो भारत की स्मृति मंधाना शीर्ष पांच से बाहर हो चुकी हैं जबकि गेंदबाजों की लिस्ट में श्रीचरणी पहले स्थान पर मौजूद है।
न्यूजीलैंड-इंग्लैंड मैच के बाद अंकतालिका, टॉप-5 बैटर-बॉलर
ग्रुप ए
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|4
|0
|8
|4.724
|भारत
|4
|3
|1
|6
|2.268
|श्रीलंका
|4
|3
|1
|6
|0.734
|बांग्लादेश
|4
|2
|2
|4
|-0.849
|पाकिस्तान
|5
|1
|4
|2
|-1.872
|नीदरलैंड्स
|5
|0
|5
|0
|-3.276
ग्रुप बी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रन रेट
|इंग्लैंड
|5
|5
|0
|10
|2.134
|वेस्टइंडीज
|5
|3
|2
|6
|-0.147
|श्रीलंका
|5
|3
|2
|6
|-0.725
|न्यूजीलैंड
|5
|2
|3
|4
|-0.118
|स्कॉटलैंड
|5
|1
|4
|2
|-0.232
|आयरलैंड
|5
|1
|4
|2
|-0.875
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|डैनी वायट-हॉज
|5
|5
|282
|94
|153.26
|39
|2
|डार्सी कार्टर
|5
|5
|208
|52
|111.83
|26
|1
|ओर्ला प्रेंडरगास्ट
|5
|5
|181
|36.2
|125.69
|21
|4
|बैबेट डी लीड
|5
|5
|175
|43.75
|96.15
|16
|0
|चमारी अट्टापट्टू
|5
|5
|172
|43
|157.8
|27
|4
|स्मृति मंधाना
|4
|4
|167
|41.75
|153.21
|24
|3
|प्लेयर
|मैच
|ओवर
|बॉल
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|श्री चरणी
|4
|16
|96
|12
|7.08
|85
|1
|0
|फातिमा सना
|5
|17.5
|107
|11
|11.27
|124
|0
|0
|हेली मैथ्यूज
|5
|20
|120
|9
|13.56
|122
|0
|0
|सोफी एक्लेस्टोन
|5
|20
|120
|8
|14.75
|118
|0
|0
|आलिया एलीन
|5
|15.1
|91
|8
|12.88
|103
|1
|0
रोहित-गेल ओपनर, 5 भारतीय शामिल; भारत-वेस्टइंडीज ऑल-टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन का ब्रावो ने किया चयन
ब्रावो ने अपनी संयुक्त भारत-वेस्टइंडीज ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन में रोहित शर्मा और क्रिस गेल को बतौर ओपनर टीम में चुना। ब्रावो ने इस टीम में 5 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)