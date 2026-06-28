Womens T20WC 2026 Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 28वें लीग मैच में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का सामना न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ हुआ। इस मैच में इंग्लैंड की टीम को 9 विकेट से जीत मिली और अब इंग्लैंड के कुल 10 अंक हो गए और ग्रुप बी की अंकतालिका में ये टीम पहले स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।

ग्रुप बी की अंकतालिका में वेस्टइंडीज की टीम 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही और इंडीज की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ग्रुप बी की ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं जबकि अन्य चार टीमें श्रीलंका, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वहीं ग्रुप ए की बात करें तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है जबकि भारत दूसरे स्थान पर मौजूद है। इंग्लैंड-न्यूजीलैंड मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो भारत की स्मृति मंधाना शीर्ष पांच से बाहर हो चुकी हैं जबकि गेंदबाजों की लिस्ट में श्रीचरणी पहले स्थान पर मौजूद है।

न्यूजीलैंड-इंग्लैंड मैच के बाद अंकतालिका, टॉप-5 बैटर-बॉलर

ग्रुप ए

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
ऑस्ट्रेलिया44084.724
भारत43162.268
श्रीलंका43160.734
बांग्लादेश4224-0.849
पाकिस्तान5142-1.872
नीदरलैंड्स5050-3.276

ग्रुप बी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
इंग्लैंड550102.134
वेस्टइंडीज5326-0.147
श्रीलंका5326-0.725
न्यूजीलैंड5234-0.118
स्कॉटलैंड5142-0.232
आयरलैंड5142-0.875
प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
डैनी वायट-हॉज5528294153.26392
डार्सी कार्टर5520852111.83261
ओर्ला प्रेंडरगास्ट5518136.2125.69214
बैबेट डी लीड5517543.7596.15160
चमारी अट्टापट्टू5517243157.8274
स्मृति मंधाना4416741.75153.21243
प्लेयरमैचओवरबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
श्री चरणी41696127.088510
फातिमा सना517.51071111.2712400
हेली मैथ्यूज520120913.5612200
सोफी एक्लेस्टोन520120814.7511800
आलिया एलीन515.191812.8810310

रोहित-गेल ओपनर, 5 भारतीय शामिल; भारत-वेस्टइंडीज ऑल-टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन का ब्रावो ने किया चयन

ब्रावो ने अपनी संयुक्त भारत-वेस्टइंडीज ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन में रोहित शर्मा और क्रिस गेल को बतौर ओपनर टीम में चुना। ब्रावो ने इस टीम में 5 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)