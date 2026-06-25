Womens T20WC 2026 Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 22वां मैच इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। ग्रुप बी में हुए इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम को 38 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ग्रुब बी की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर ही है जबकि इस जीत के बाद इंग्लैंड की टीम ग्रुप बी की अंकतालिका में 8 अंक के साथ पहले नंबर पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली और वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को सिर्फ एक ही मैच खेला गया था। इस मैच के बाद ग्रुप ए की अंकतालिका में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 अंक के साथ पहले स्थान पर है जबकि भारतीय टीम 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। टॉप-5 बैटर की बात करें तो अब डैनी वायट-हॉज पहले नंबर पर आ गई हैं जबकि स्मृति मंधाना तीसरे नंबर पर चली गईं तो वहीं टॉप-5 बॉलर में श्रीचरणी फिलहाल 10 विकेट के साथ पहले नंबर पर बनी हुई हैं।

इंग्लैंड-वेस्टइंडीज मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया 4 4 0 8 4.724 भारत 3 2 1 4 2.511 साउथ अफ्रीका 3 2 1 4 -0.546 बांग्लादेश 3 2 1 4 -0.641 पाकिस्तान (E) 4 0 4 0 -2.831 नीदरलैंड्स (E) 3 0 3 0 -3.384

ग्रुप बी

टीम मैच जीत हार अंक नेट रन रेट इंग्लैंड (Q) 4 4 0 8 2.342 वेस्टइंडीज 4 3 1 6 0.008 न्यूजीलैंड 4 2 2 4 0.122 श्रीलंका 4 2 2 4 -0.973 स्कॉटलैंड (E) 4 1 3 2 -0.236 आयरलैंड (E) 4 0 4 0 -1.277

इंग्लैंड-वेस्टइंडीज मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के डैनी वायट-हॉज 4 4 193 64.33 147.33 24 1 डार्सी कार्टर 4 4 174 58 116 21 1 स्मृति मंधाना 3 3 159 53 154.37 23 3 शेमेन कैंपबेल 4 4 150 50 127.12 13 4 चमारी अट्टापट्टू 4 4 139 46.33 149.46 21 3

प्लेयर मैच ओवर्स बॉल विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट श्रीचरणी 3 12 72 10 6.4 64 1 0 सोफी एक्लेस्टोन 4 16 96 8 11.75 94 0 0 हेली मैथ्यूज 4 16 96 8 12.13 97 0 0 आलिया एलीन 4 12 72 8 10 80 1 0 फातिमा सना 4 14.5 89 8 14 112 0 0

अभिषेक-वैभव ओपनर, संजू नंबर 3, इशान को भी मौका; आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इस बात की संभावना है कि वैभव को डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है। वहीं प्रिंस यादव भी डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन सिराज के होने से शायद उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह की हो सकती है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)