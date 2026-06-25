Womens T20WC 2026 Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 22वां मैच इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। ग्रुप बी में हुए इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम को 38 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ग्रुब बी की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर ही है जबकि इस जीत के बाद इंग्लैंड की टीम ग्रुप बी की अंकतालिका में 8 अंक के साथ पहले नंबर पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली और वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को सिर्फ एक ही मैच खेला गया था। इस मैच के बाद ग्रुप ए की अंकतालिका में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 अंक के साथ पहले स्थान पर है जबकि भारतीय टीम 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। टॉप-5 बैटर की बात करें तो अब डैनी वायट-हॉज पहले नंबर पर आ गई हैं जबकि स्मृति मंधाना तीसरे नंबर पर चली गईं तो वहीं टॉप-5 बॉलर में श्रीचरणी फिलहाल 10 विकेट के साथ पहले नंबर पर बनी हुई हैं।

इंग्लैंड-वेस्टइंडीज मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
ऑस्ट्रेलिया44084.724
भारत32142.511
साउथ अफ्रीका3214-0.546
बांग्लादेश3214-0.641
पाकिस्तान (E)4040-2.831
नीदरलैंड्स (E)3030-3.384

ग्रुप बी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
इंग्लैंड (Q)44082.342
वेस्टइंडीज43160.008
न्यूजीलैंड42240.122
श्रीलंका4224-0.973
स्कॉटलैंड (E)4132-0.236
आयरलैंड (E)4040-1.277

इंग्लैंड-वेस्टइंडीज मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
डैनी वायट-हॉज 4419364.33147.33241
डार्सी कार्टर4417458116211
स्मृति मंधाना3315953154.37233
शेमेन कैंपबेल4415050127.12134
चमारी अट्टापट्टू4413946.33149.46213
प्लेयरमैचओवर्सबॉलविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
श्रीचरणी31272106.46410
सोफी एक्लेस्टोन41696811.759400
हेली मैथ्यूज41696812.139700
आलिया एलीन412728108010
फातिमा सना414.58981411200

अभिषेक-वैभव ओपनर, संजू नंबर 3, इशान को भी मौका; आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इस बात की संभावना है कि वैभव को डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है। वहीं प्रिंस यादव भी डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन सिराज के होने से शायद उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह की हो सकती है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)