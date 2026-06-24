Womens T20WC 2026 Points Table: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 21वां लीग मैच ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। ग्रुप ए के इस मैच में पाकिस्तान की टीम को 113 रन से बड़े अंतर से हार मिली। ये पाकिस्तान की लगातार चौथी हार रही तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की लगातार चौथी जीत रही। ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी चौथी जीत के बाद 8 अंक के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है।

ग्रुप ए में जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले स्थान पर है तो वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम दूसरे नंबर पर है और उसके 4 अंक हैं। इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम हैं और दोनों के ही 4-4 अंक हैं, लेकिन भारत बेहतर रन रेट के आधार पर इन दोनों टीमों से आगे है। पाकिस्तान का अब तक अंकतालिका में खाता भी नहीं खुला है। ग्रुप बी की बात करें तो इंग्लैंड की टीम पहले नंबर पर 6 अंक के साथ हैं तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम दूसरे नंबर पर है।

ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान मैच के बाद अंकतालिका

ग्रुप ए

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
ऑस्ट्रेलिया44084.724
इंडिया32142.511
साउथ अफ्रीका3214-0.546
बांग्लादेश3214-0.641
पाकिस्तान4040-2.831
नीदरलैंड3030-3.384

ग्रुप बी

टीममैचजीतहारअंकनेट रन रेट
इंग्लैंड33062.49
वेस्टइंंडीज33060.644
न्यूजीलैंड42240.122
श्रीलंका4224-0.973
स्कॉटलैंड4132-0.236
आयरलैंड4040-1.277