महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच रविवार (5 जून) को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है। ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है। उसने 6 बार खिताब जीता है। उसके अलावा अन्य 3 टीमों ने खिताब जीते हैं। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड 1-1 बार चैंपियन बनी हैं।

महिला टी20 विश्व कप का पहला संस्करण 2009 में आयोजित हुआ था। इंग्लैंड की टीम अपनी मेजबानी में चैंपियन बनी थी। खास बात यह है कि इंग्लैंड की टीम कभी अपनी मेजबानी में विश्व कप (वनडे और टी20) नहीं हारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में चैंपियन बनी। 2016 में वह उप-विजेता रही जब वेस्टइंडीज चैंपियन बनी। न्यूजीलैंड की टीम 2024 में चैंपियन बनी। इंग्लैंड 3, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 2-2 बार उप-विजेता रही हैं। भारत एक बार उप-विजेता रहा है। नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

महिला T20 विश्व कप — विजेता सूची 2009 से अब तक के सभी विजेता, उपविजेता और मेज़बान देश कुल संस्करण 9 सर्वाधिक खिताब ऑस्ट्रेलिया खिताब 6 बार अगला संस्करण 2026 महिला T20 विश्व कप — संपूर्ण इतिहास वर्ष विजेता उपविजेता मेज़बान 2009 इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड इंग्लैंड 2010 ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड वेस्ट इंडीज 2012 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड श्रीलंका 2014 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बांग्लादेश 2016 वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया भारत 2018 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वेस्ट इंडीज 2020 ऑस्ट्रेलिया भारत ऑस्ट्रेलिया 2023 ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका 2024 न्यूज़ीलैंड दक्षिण अफ्रीका UAE 2026 TBD आगामी TBD इंग्लैंड व वेल्स * ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 — 6 बार खिताब जीता · स्रोत: ICC Jansatta InfoGenIE

महिला विश्व कप फाइनल में 7वीं बार इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत

महिला विश्व कप में इंग्लैंड ने नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को एक बार हराया है। 2009 में टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। पूरी खबर पढ़ें।