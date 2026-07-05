महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच रविवार (5 जून) को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है। ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है। उसने 6 बार खिताब जीता है। उसके अलावा अन्य 3 टीमों ने खिताब जीते हैं। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड 1-1 बार चैंपियन बनी हैं।
महिला टी20 विश्व कप का पहला संस्करण 2009 में आयोजित हुआ था। इंग्लैंड की टीम अपनी मेजबानी में चैंपियन बनी थी। खास बात यह है कि इंग्लैंड की टीम कभी अपनी मेजबानी में विश्व कप (वनडे और टी20) नहीं हारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में चैंपियन बनी। 2016 में वह उप-विजेता रही जब वेस्टइंडीज चैंपियन बनी। न्यूजीलैंड की टीम 2024 में चैंपियन बनी। इंग्लैंड 3, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 2-2 बार उप-विजेता रही हैं। भारत एक बार उप-विजेता रहा है। नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हैं।
|वर्ष
|विजेता
|उपविजेता
|मेज़बान
|2009
|इंग्लैंड
|न्यूज़ीलैंड
|इंग्लैंड
|2010
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूज़ीलैंड
|वेस्ट इंडीज
|2012
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|श्रीलंका
|2014
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|बांग्लादेश
|2016
|वेस्ट इंडीज
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|2018
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|वेस्ट इंडीज
|2020
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत
|ऑस्ट्रेलिया
|2023
|ऑस्ट्रेलिया
|दक्षिण अफ्रीका
|दक्षिण अफ्रीका
|2024
|न्यूज़ीलैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|UAE
|2026
|TBD आगामी
|TBD
|इंग्लैंड व वेल्स
महिला विश्व कप फाइनल में 7वीं बार इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत
महिला विश्व कप में इंग्लैंड ने नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को एक बार हराया है। 2009 में टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। पूरी खबर पढ़ें।